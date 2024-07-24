警拘37名黑工外賣員　7人借帳戶同被捕　平台允停違法外賣員帳號

警方西九龍警區拘捕44名男子，當中37名黑工涉嫌利用他人的外賣平台帳戶送外賣；而他們全部駕駛電動單車出勤，危及其他道路使用者。事件中借出帳戶的7人，同告被捕。



外賣平台向警方承諾如發現外賣員有違法行為，例如使用電動單車或嚴重違反交通規則，有機會吊銷相關人士的資格。

行動中警方檢取36架電動單車。（黃學潤攝）

西九龍警區重案組總督察謝于毅稱，警方留意到有持「行街紙」的非華裔黑工，利用屬於他人的外賣員平台帳户，進行送外賣工作，而部份人士更罔顧道路使用者安全，使用可移動交通工具，例如電動單車送外賣。西九龍總區刑事部及交通部，於6月11日至7月23日期間，採取代號「獵火」的「朝陽」執法行動。

行動中，警方派出便裝人員在西九龍總區內共拘捕36名非華裔非法勞工，他們全部用電動單車送外賣；而且他們全部持「行街紙」，利用他人的外賣員平台帳户送外賣。他們涉嫌「串謀詐騙」、「禁止接受僱傭工作」、「駕駛未有登記車輛」、「無有效執照駕駛」、「無有效第三者保險下駕駛」及「駕駛時無帶合規格頭盔」，行動中檢取全部36架電動單車。

警方其後亦拘捕7名持香港身份證人士，他們在外賣平台上經身份證註冊成為外賣員的户口持有人。他們涉及提供帳戶予被捕人士送外賣，涉嫌「串謀詐騙」。被捕的43人全部為男性，年齡介乎22歲至58歲，現時獲准保釋後查。

特遣隊高級督察劉浩邦、西九龍交通部執行及管制組總督察何雋軒、西九龍警區重案組總督察謝于毅、西九龍重案組高級督察林子鎌（左至右）講解案情。（黃學潤攝）

電動單車違法行駛 危及其他道路使人

西九龍交通部執行及管制組總督察何雋軒指出，電動單車的最高時速可以超過每小時50公里，與電單車沒有太大分別。無論在行人路上或馬路上使用，後果均可大可小。它們毋需要繳牌費，沒有買第三者保險，一旦發生意外，受害人得不到應有保障；而電動單車沒有車牌識別，亦增加警方追查駕駛者的難度。

警方指，電動單車沒有車牌識別，增加追查駕駛者的難度。（黃學潤攝）

36名被捕男子均駕駛電動單車送外賣。（黃學潤攝）

平台允停違法外賣員帳號

除執法外，警方亦與本港主流的外賣平台開會，對方承諾如發現外賣員有違法行為，例如使用電動單車或嚴重違反交通規則，有機會吊銷相關人士的資格。

警方亦聯絡區內大型屋苑，提醒保安員要登記外賣員資料，一旦發現外賣員是沒有身份證人士，建議立即報警。

特遣隊高級督察劉浩邦提醒各道路使用者，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，有可能違反香港法例第374章《道路交通條例》。當中包括「駕駛未有登記車輛」、「無有效執照駕駛」、「無有效第三者保險下駕駛」及「駕駛時無帶合規格頭盔」， 一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。而罔顧或危害他人安全的駕駛行為，可能干犯「不小心駕駛」或「危險駕駛」等相關罪行，一經定罪，最高刑罰為港幣2.5萬元及監禁3年。

警方提醒任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，有可能違反香港法例第374章《道路交通條例》。（黃學潤攝）

協助或教唆非法工作同樣犯法

西九龍重案組高級督察林子鎌稱，被捕的外賣員全部沒有身份證，都是利用他人的帳號去接單送外賣，被捕的户口持有人與外賣員是同鄉或者朋友關係，他們借出或賣出外賣戶口予非法勞工，並利用外賣平台的監管漏洞進行外賣工作。

警方與外賣平台的會議上，已敦促對方改善登記機制的漏洞，希望從源頭堵截非法勞工。

警方提醒外賣員帳戶的户口持有人，根據《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士、是不能夠接受有薪或無薪的僱傭工作。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。 另外，將外賣平台帳戶給予非法勞工，等同協助或教唆非法工作，面對的刑責與非法勞工一樣。外賣員以及戶口持有人，會干犯串謀詐騙，一經定罪，最高可判處14年監禁。

外賣平台及各行業的僱主亦須留意，根據《入境條例》，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，最高可罰款50萬元和監禁10年。