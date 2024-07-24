觀塘IVE後山爆炸品｜4名初中男生被捕　手機儲存製爆炸品化學程式

香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山昨日（23日）發現可疑化學品及軍刀武器。警方及消防今日（24日）繼續到場調查，機動部隊亦到場協助。警方共拘捕4名涉案人士，是年齡介乎13至15歲的少年，全都在東九龍居住及就讀，涉嫌「管有爆炸品」、「串謀製造爆炸品」及「無牌藏有槍械」等罪。警方今日下午5時許召開記者會交代案情，稱4名被捕少年分別就讀中一及中二，其中一人疑有黑幫背景，被捕少年的手機當中，有人儲存了製作爆炸品化學程式，以及在案發現場的影片。警方正調查被捕人犯案動機、有否涉及政治目的或被人操控，以及有無同黨。



警方於現場檢獲多把武器，包括多把武器，包括兩把斧頭、一把軍刀及一支電槍。（梁偉權攝）

警方檢獲大量化學品及武器

刑事部署理警司蘇志兵交代案情指，昨午3時半接獲報案，指在香港專業教育學院（IVE）觀塘分校一個斜坡位置，發現兩名男子縱火，他們被發現後隨即經鐵絲網缺口，迅速逃離現場。警方到場調查，發現在院校底部與斜坡中間，有一個兩米高、面積約5,000平方呎的空間，內藏大量化學物品，包括90個以樽裝、袋裝及粉狀的化學物品，地上有多處燒焦痕跡；人員同時亦檢獲多把武器，包括兩把斧頭、一把軍刀及一支電槍；另外，現場亦放置大量實驗室器具包括，量杯、酒精燈及滅火筒；此外，警方在現場檢獲3個打開的行李箱，分別載有化學物品、防毒面罩及打火機等。

警方於現場檢獲多把武器，包括一支電槍。（梁偉權攝）

現場化學品可製造爆炸品及山埃

東九龍總區高級警司鍾麗詒表示，警方爆炸品處理課到場調查，初步發現有少量懷疑爆炸品 （火柴頭）及多種化學物品可供製造爆炸品及山埃。由於部分化學物品穩定性較低，爆炸品處理課及政府化驗所人員，已經將相關物品檢取及移離現場。

警方翻查附近閉路電視後，於案發後數小時內鎖定4名疑犯身份，其後拘捕4名本地男子，年齡介乎13至15歲，報稱是中一至中二學生，涉嫌管有及串謀管有爆炸品、無牌裝有槍械被捕，其中一名被捕人士懷疑有黑社會背景。

警方於現場檢獲防毒面罩、滅火筒及打火機等。（林幸言攝）

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鍾麗詒稱，該4名被捕少年屬朋友，已認識約7年，他們均在住所或附近被捕，其中一人被捕時正身處另一被捕人的住所。她續稱，警方在其中一名被捕人的住所檢獲爆炸品，並在其手機內發現製作爆炸品的化學程式的照片，並有瀏覽相關網站的紀錄；亦在另一被捕人的手機內發現多段影片，拍下其中一被捕人在案發現場燒物品的片段。此外其中一名被捕少年在案發後將一袋物品帶離住所，交予另一被捕人棄置，警方其後在觀塘一公屋斜坡起回該袋，在袋內發現爆炸品、化學品、電子磅、護目鏡及膠手套。

據悉，被搜出爆炸品的單位位於觀塘協和街277號，為其中一名15歲被捕人的住所。

警方於現場檢獲多把武器。（梁偉權攝）

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警方重申，對涉及爆炸品案件極度關注，並𠄘諾致力保護香港安全及穩定，根據 香港法例第200章刑事罪行條例第55條，任何人管有或製造爆炸品，一經定罪， 最高可被判處14年監禁。

警方東九龍總區高級警司(刑事)鍾麗詒（中）、刑事部署理警司蘇志兵（左）及重案組高級督察吳銘鋒（右）（梁偉權攝）

大批警員到場支援。（馬耀文攝）

職業訓練局（VTC）今日（24日）回覆《香港01》查詢表示，香港專業教育學院（觀塘分校）較早前發現化學品，並已通報警方跟進處理，院校會全面配合有關工作。據了解，被捕人並非職訓局學生。

警員在案發大專院校後山調查，該處可通往翠屏邨，並封鎖一條樓梯。（馬耀文攝）

警方及消防今日繼續到場調查。（馬耀文攝）

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現場為觀塘曉光街25號香港專業教育學院（IVE）觀塘分校，據了解，案發山邊可通往翠屏邨，警方封鎖山邊一條樓梯調查。消息稱，警方亦在現場檢獲斧頭、軍刀、剪鉗等武器，並發現約20樽可疑化學品，正由爆炸品處理課人員檢驗。

反恐特勤隊（CTRU）昨日曾到場調查，消防亦同場協助，救護車在場戒備。

觀塘IVE後山驚現可疑物品，現場圖片顯示，地面遺下燒焦痕跡及疑似曾燒過的柴枝，並有斧頭、燒杯、滅火筒及膠手套等。

觀塘IVE後山驚現可疑物品，現場圖片顯示，涉事地點為IVE後山斜坡一個類似「騎樓底」的隱蔽位置。

▼周三（23日）晚上各部門在場進行調查



反恐特勤隊（CTRU）到場。（梁偉權攝）

本周三（24日）凌晨大約1時，爆炸品處理課及反恐特勤隊等警員帶同證物離開。

爆炸品處理課（EOD）人員到場。（左朗星攝）

警員檢走部分物品調查。（左朗星攝）