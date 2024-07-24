自動車牌識別系統建功　警破黑幫流動武器庫　拘2人檢牛肉刀毒品

警方昨日（23日）在青葵公路透過自動車牌識別系統，發現一輛行車證過期的私家車駛過，随即將該車輛截停調查，並於車尾箱搜出牛肉刀、黑色外套、防滑手套及屬於他人的銀行卡；另外，亦檢獲少量毒品，包括氯胺酮及可卡因。警方當場拘捕車上兩名男女，更發現男司機正被停牌，且未能通過毒駕測試。



警方經調查後，相信涉案車輛為黑幫流動武器庫，是次行動成功阻止一場黑幫械鬥。案件交由葵青警區反三合會調查組跟進，不排除有更多人被捕。



警方透過自動車牌識別系統截獲一輛行車證過期的私家車，並於車上搜出牛肉刀及毒品，而男司機更涉嫌毒駕。（林振華攝）

男司機正停牌 未能通過毒駕測試

葵青警區刑事總督察宋程慧表示，昨日早上8時45分，新界南總區交通部執行及管制組人員在青葵公路巡邏期間，透過自動車牌識別系統偵測到一輛私家車的行車證過期，人員隨即上前截停該私家車調查。當時車上有男司機及1名女乘客，人員於車尾箱搜出9把牛肉刀、10 件黑色外套及7對防滑手套，同時亦於車內搜出兩張屬於他人的銀行出卞，並發現女乘客身上藏有少量毒品，包括氯胺酮及可卡因等；男司機則正被停牌，且未能通過毒駕測試。

警方透過自動車牌識別系統截獲一輛行車證過期的私家車，並於車上搜出黑色外套及防滑手套。（林振華攝）

被捕男女為情侶 共涉8宗罪

車上兩名男女當場被捕，他們同為38歲，分別涉嫌「管有攻擊性武器」、「盜竊」、「藏毒」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「毒後駕駛」及「拒絕提供血液樣本以作化驗」等8宗罪被捕，被捕人現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。據了解，兩人為情侶關係，男司機亦不是該車車主。

宋程慧表示，經警方調查後相信涉案車輛為黑幫流動武器庫，並用作組織同策劃襲擊行動。她續稱相信是次行動成功拘捕本地活躍的黑社會成員，並阻止一場黑幫械鬥，達到防治暴力及黑社會罪行之效用。

警隊使用自動車牌識別系統逾廿年

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察魏嘉豪表示，警方交通人員一直廣泛使用自動車牌識別系統，而系統已為警隊服務逾廿年。大部份交通警車均裝有此系統，24小時全天候於新界南總區範圍內巡邏及執法。

由今年5月至今，新界交通部執行及管制組使用自動車牌識別系統，短短兩個多月期間已識別逾11萬個車牌資料，並發出逾516張告票及拘捕72名司機，包括「鴐駛未獲發牌車輛」、「在取消駕駛資格駕駛」、「使用汽車時沒有第三者保險」、通緝人士及其他刑事罪行等如販毒、藏毒、毒後駕駛，及管有攻擊性武器等。

警方交通人員一直廣泛使用自動車牌識別系統，24小時全天候於新界南總區範圍內巡邏及執法。（林振華攝）

警方透過自動車牌識別系統截獲一輛行車證過期的私家車，成功搗破一個黑幫流動武器庫。（林振華攝）

魏嘉豪續指，執法行動進行期間，警車前、後方的鏡頭會自動對駛經車輛進行分析，識別有問題車輛，然後發出語音提示，並在警車內的平板電腦顯示該車基本資料，方便警員執法。魏嘉豪續稱，系統能辨識4類車輛，分別為未領牌照車輛、登記車主被取消駕駛資格，登記車主有未執行的交通拘捕令，以及被盜車輛。

警車前、後方的鏡頭會自動對駛經車輛進行分析，識別有問題車輛,並在警車內的平板電腦顯示該車基本資料。（林振華攝）

警車前、後方的鏡頭會自動對駛經車輛進行分析，識別有問題車輛,（林振華攝）

毒後或藥後駕駛可罰款2.5萬元及監禁3年

宋程慧強調，打擊暴力同黑社會罪行為警務處處長首要行動目標，新界南總區會持續匯聚警力、進行高調執法行動、致力打擊相關罪行。警隊近年亦致力引入新科技及系統，更有效去防止及偵破罪案。

警方重申,「毒後或藥後駕駛」是極之不負責任，害人害己的行為，駕駛者除罔顧自身安全外，亦對其他駕駛者及道路使用者構成威脅，根據香港法例374章，「毒後或藥後駕駛」一經定罪，最高罰款為2.5萬元及監禁3年；而「管有攻擊性武器」同屬嚴重罪行，根據香港法例第245章第33條，一經定罪，可罰款5,000元及監禁兩年，市民切勿以身試法。