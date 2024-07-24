屯門屋苑停車場私家車變毒品倉庫　警埋伏拘25歲男檢$400萬大麻花

警方早前根據線報，懷疑一輛停泊在屯門公路青山灣段一個私人屋苑停車場的私家車，被用作儲存毒品。探員昨晚（23日）埋伏後，截查一名打開車門的男子，在車上檢獲總值約400萬元的懷疑大麻花，遂拘捕該名25歲無業男子。警方相信，是次行動已成功堵截一批大麻流入本地市場，正進一步追查毒品來源。



屯門警區特別職務隊主管督察張心怡表示，涉案私家車自6月開始已在停車場內停泊。據了解，該車泊於停車場的約一個月內，均沒有出入紀錄，故引起警方懷疑它被用作儲存毒品。



警方在屯門一個私人屋苑停車內的私家車上，檢獲15.4公斤懷疑大麻花，市值約400萬元，屯門警區特別職務隊主管督察張心怡交代案情。（林振華攝）

張心怡指探員鎖定該輛私家車後，昨晚約7時採取了埋伏行動，其間發現一名可疑男子接近該車，打開車門並在後座有所動作。探員隨即上前表露身份及截查該名男子，並在私家車後座發現28包共重約15.4公斤的懷疑大麻花，市值約400萬元。警方遂以涉嫌販毒，拘捕該名25歲姓李本地男子，正將他扣查。

警方：青少年吸食大麻有上升趨勢

警方近月已於各區破獲多宗大麻毒品案件，檢獲大麻數量由10公斤至100公斤不等。張心怡指出，根據保安局禁毒處報告，近年青少年吸食大麻有上升趨勢，主要是因為有不法分子在網上宣稱服用大麻不會上引，令青少年誤以為大麻無害。但她強調大麻是會令人上癮，並會造成各種心理及生理上的影響，例如會令人產生幻覺、引起抑鬱，甚至引發思覺失調等，呼籲青少年勿誤信謠言。

販毒為嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。打擊毒品是警務處處長其中一個首要行動項目，警方呼籲家長在暑假期間多關心家中青少年，以免他們染上毒癮；亦提醒市民及停車場保安業界，如發現可疑車輛，或見到有可疑人士靠近長期停泊的車輛，應盡快聯絡警方調查。