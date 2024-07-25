警搗八鄉毒品倉檢$3700萬大麻花　兩黑幫男涉收千元管倉被捕

警方毒品調查科昨日（24日）於元朗一帶掃毒行動，於八鄉搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲約140公斤懷疑大麻花，市值約3,700萬元，兩名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，明日（26日）屯門裁判法院提堂。消息稱，兩名疑犯均有黑社會背景，每次收取1,000至3,000元報酬，協助管理毒品倉庫。



行動中，警方於八鄉搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲約140公斤懷疑大麻花，市值約3,700萬元，拘捕兩名男子。（陳浩然攝）

警方毒品調查科高級督察馮俊達稱，現時正值暑假，警方留意到有關大麻檢獲量有上升趨勢；有見及此，毒品調查科人員根據線報作深入調查後，昨日在元朗區進行打擊毒品行動，分別在元朗水邊圍邨及天水圍天恩邨，截查兩名形跡可疑的男子，懷疑他們負責管理毒品倉庫。

其後，人員於八鄉馬鞍崗一個鐵皮屋內，檢獲330包，約140公斤懷疑大麻花，市值約3,700萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕兩名分別19歲姓林電工及25歲姓倪無業男子，他們現正被扣留調查，稍後將會被落案起訴，明日（26日）在屯門裁判法院提堂。據了解，毒品倉庫自本年5月起開始運作，兩疑犯均有黑社會背景，每次收取約1,000至3,000元報酬。

行動中，警方於八鄉搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲330包、約140公斤懷疑大麻花，市值約3,700萬元，拘捕兩名男子。（陳浩然攝）

馮俊達續指，警方留意到犯罪集團希望租用偏僻的鐵皮屋作為毒品儲存倉庫，企圖逃避警方偵查。馮表示，透過是次行動，警方已經成功阻止這批毒品流入本地市場。另外，案中兩名被捕人亦頗為年輕，警方呼籲年輕人尋找工作時切勿「藥石亂投」被毒販利用招募協助販毒，最終令自己抱憾終生。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。