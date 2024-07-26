首破派對房間用串流技術播侵權卡拉OK歌曲　海關拘18人檢大批器材

海關打擊派對房間及食肆經營者提供侵權卡拉OK歌曲，在全港各區突擊搜查共32個處所，首次揭發有人利用串流技術，設置數據中心遙控點歌，以避開執法者追查。行動中海關拘捕18名男女，包括處所的公司董事及負責人，檢獲4部連接串流技術的播放機。



海關版權及商標調查(行動)課監督石家諺簡報執法行動。（翁鈺輝攝）

派對房間和火鍋店涉提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用

海關版權及商標調查（行動）課監督石家諺稱，暑假開始，海關發現有派對房間和食肆經營者提供侵權卡拉OK歌曲予顧客，經情報分析及調查後鎖定目標地點，並在版權持有人的協助下，於本月2日至25日採取代號「喜鵲」的全港性大型反侵權行動，突擊搜查31間派對房間和1間火鍋店，經營者涉嫌管有及提供侵權的卡拉OK歌曲予顧客使用，行動中檢獲39套載有侵權歌曲的卡拉OK播放機、4套載有侵權遊戲的電子遊戲機，以及一批影音設備和網絡器材，總值約110萬元；而檢獲的播放機，合共載有超過180萬首侵權的卡拉OK歌曲。

海關突擊搜查31間派對房間和1間火鍋店，檢獲39套載有侵權歌曲的卡拉OK播放機、4套載有侵權遊戲的電子遊戲機及一批影音設備和網絡器材，總值約110萬元。（翁鈺輝攝）

海關突擊搜查31間派對房間和1間火鍋店，檢獲39套載有侵權歌曲的卡拉OK播放機、4套載有侵權遊戲的電子遊戲機及一批影音設備和網絡器材，總值約110萬元。（翁鈺輝攝）

海關突擊搜查31間派對房間和1間火鍋店，檢獲39套載有侵權歌曲的卡拉OK播放機、4套載有侵權遊戲的電子遊戲機及一批影音設備和網絡器材，總值約110萬元。（翁鈺輝攝）

歹徒利用串流技術，提供侵權卡拉OK歌曲。（翁鈺輝攝）

海關動員100人多區突擊搜查 拘18人

石家諺續稱，不法分子利用新手法，以串流技術提供侵權卡拉OK歌曲，並向顧客作虛假商品說明。行動中共拘捕11男7女（年齡介乎23至49歲）涉嫌違反版權條例及商品說明條例，當中7人是場地負責人、5人是店舖東主、6人是公司董事，其中兩名被捕男女已被落案起訴，其餘人全部獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。

商標科技罪案調查組高級調查主任梁文聰進一步講述案情稱，今次海關動員100人，於全港多區突擊搜查，包括觀塘、荃灣、銅鑼灣、尖沙咀、葵涌及九龍灣。其中於本周二（23日），突擊搜查4間位於銅鑼灣的派對房間及區內一商業大廈的數據中心，在數據中心內檢獲5部播放侵權卡拉OK歌曲的播放機，及一批可用做串流的網絡裝置，經即場分析及搜證，證實其中4部播放機可透過串流技術將歌曲傳到4間派對房間，讓顧客點歌。

海關電腦法證所人員在數據中心即場證實，其中4部播放機可透過串流技術將歌曲傳到當中4間派對房間，讓顧客點歌。

歹徒利用串流技術提供侵權卡拉OK歌曲。（翁鈺輝攝）

首破派對房間用串流技術點歌 設遠端數據中心

梁文聰指，一般派對房間有點歌機使用，顧客在房內直接用點歌機選歌。今次海關首次破獲使用串流裝置，就是場內有電視機，它預先駁了機頂盒，該機頂盒裝了可用作串流影片的軟件，而屏幕上有二維碼。 顧客用手機掃二維碼，直接透過互聯網連線遠端的卡拉OK播放機，直接操作播放機；播放機收到顧客指示，便透過網絡和串流技術，將影音傳送到場內設施使用。

有別於傳統模式，這些播放機並不放在房間，不法分子不惜功本設遠端數據中心，目的是掩人耳目，增加執法人員追查難度；同時他們在網頁中，向顧客提供虛假商品說明，聲稱有版權可播放歌曲，但實質有關版權已於一年半前失效，換言之顧客在不知情下觀看這些影視節目。