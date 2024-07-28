犯罪集團練功券騙取加密貨幣　警拘4男　12人受害涉款1100萬元

有犯罪集團開設虛假加密貨幣兌換店，再透過社交平台尋找獵物，訛稱可用高價收購加密貨幣，實則利用「練功券」假鈔騙取受害人信任，從而轉走加密貨幣。



去年10月至本月共有12名受害人墮入騙案，總損失約1100萬元。警方日前（26日及27日）以「串謀詐騙」及「保管或行駛偽鈔」等罪拘捕4名男子，年齡介乎14至39歲，涉及多宗加密貨幣騙案。

有犯罪集團佯裝加密貨幣兌換店，再透過社交平台尋找投資者，訛稱可用現金套現其加密貨幣，實則利用底面兩張真鈔，其他則夾雜「練功券」，騙取受害人信任後轉走加密貨幣。（鄭嘉惠攝）

警方商業罪案調查科訛騙組總督察羅婉珊講述案情，指近日發現有犯罪集團，假扮加密貨幣找換店的負責人，在社交平台發貼找「獵物」，聲稱利用高於市場的價格，向一些投資者去購買一些加密貨幣，當受害人表示對交易有興趣之後，則會被相約至一個虛假的加密貨幣找換店裏交易，店員會手持一疊疊偽鈔，利用底面兩張真鈔，其他則夾雜「練功券」賺取受害人的信任，成功轉走加密貨幣後，便會以不同的原因去拖延付款，甚至乎將一疊疊假的「練功券」給受害人。

警方商業罪案調查科訛騙組總督察羅婉珊（右）及高級督察麥偉光（左）簡報案情。（鄭嘉惠攝）

有受害人事後拆開發現偽鈔，發現墮入騙局後報案求助。高級督察麥偉光續指，警方調查發現，在去年的10月至今年的7月間有12名受害人被相同手法騙，警方經過情報分析和深入調查之後日前（26日）展開行動，待集團成員及受害人在貨幣找換店裏交易時，即場拘捕2名本地男子，並突擊搜查多個地址，以「串謀詐騙」及「保管或行駛偽鈔」成功拘捕了4名年齡介乎14至39歲的中國籍男子，其中包括集團主腦及骨幹成員，行動中檢取了5000張千元面值偽鈔。

麥表示集團分工明確，作為集團主腦的2名男子負責安排偽鈔、尋找場所偽裝成交易所，再到網上認識受害人，另外2名骨幹成員會到場所進行簡單裝潢，貼上交易所的招牌，將偽鈔運送去現場，其餘人士均為交易所的虛假職員與受害人作交易。警方相信行動成功搗破了一個活躍在本地的犯罪集團。

警方呼籲市民交易加密貨幣時，切勿掉以輕心，應選用口碑良好的找換店，如果涉及大量現金的話，亦要仔細檢查鈔票的防偽特徵。如有懷疑，請即致電警方「防騙易」熱線18222查詢。犯罪集團利用青少年於暑假期間 「搵快錢」的心態作招徠，警方呼籲市民在網上找尋工作時，切勿輕易相信招聘廣告或留言。對於聲稱能夠賺快錢、對求職者要求又低的工作，要有所警惕。應徵前，應該先了解公司背景，如有懷疑，可以透過警方「防騙視伏器」評估相關網上平台帳戶名稱的風險。