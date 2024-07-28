將軍澳停車場黃雨期間水浸　TESLA瑪莎拉蒂黃泥水浸過轆

今日（28日）清晨5時50分發出黃色暴雨警報，多區錄得超過50毫米雨量。上午約7時，將軍澳魷魚灣村一個咪錶停車場水浸，疑因渠口淤塞，積水淹蓋部分停泊車輛的半個車身，車轆車牌皆陷入黃泥水中。受影響車主紛紛表示不敢發動車輛，待拖車公司拖走愛車送往檢查，損失數字難以估算。



將軍澳停車場黃雨期間水浸，TESLA、本田和瑪莎拉蒂被黃泥水浸過轆。（網民卓球)

《香港01》記者今日上午約10時重返將軍澳賽馬會診所咪錶停車場視察，積水已經退去，受水浸影響的車輛仍然泊於場內。現場有約30個車位，水浸主要影響地勢較低的8個車位，懷疑因雜草、泥濘淤塞渠口，無法去水，引致水浸。

受影響最嚴重的TESLA車主李先生指昨晚將車泊於停車場，該泊位是停車場中地勢最低。本來不知道停車場水浸，直至7時許手機響起，TESLA手機軟件通知車出現問題，「著燈著晒啲alarm（警號）」，「落嚟睇發現水浸，內籠好似水塘咁」。李先生指愛車於兩年前購入，平日駕駛這輛TESLA來往機場上班，現時車尾箱﹑車籠皆入水，更一度淹過座椅，他表示「見到都唔開心」，現時唯有待車內積水退去﹑清走車內垃圾，等待拖車公司拖走車輛送往維修。

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同受水浸影響的本田車主黃先生表示，這一年停泊於相同位置亦曾發生類似情況。他同樣於昨日晚上泊車，當時完全没有下雨，今日上午7時許來到停車場取車時，才發現停車場水浸，水位積至水腿，車身內籠都被水淹沒，無法取車，幸好車中没有擺放貴重物品。他指後來有渠務人員到場泵走積水，並清走堵塞渠口的垃圾。黃先生於兩年前於以數萬元購入這輛二手本田，現時未知損毀情況，「唔敢撻車，一撻隨時救都救唔追返，聽朝拖去車房睇下救唔救得返。」

本田車籠同樣沾滿泥沙。（黃學潤攝）

積水一度淹過座椅。（受訪者提供)

工人前來清理渠口，附近有不少浸濕的枝葉及雜草。（黃學潤攝）

停車場內一輛瑪莎拉蒂同受水浸影響。（黃學潤攝）

瑪莎拉蒂車內可見同有泥沙痕跡，不過泊位地勢較高，影響相對輕微。（黃學潤攝）

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，香港以南水域持續有雷雨區發展並靠近本港，天文台今日清晨5時50分發出黃色暴雨警報，至10時40分除下。天文台提醒市民請繼續保持警惕及留意天氣變化。