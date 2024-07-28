佐敦謀殺｜死者遭錘扑再棄路邊　女街坊天眼目擊：一條人命咁整死

佐敦今早（28日）發生的謀殺案，一名姓彭（33歲）男子倒臥於庇利金街63號唐樓外行人路，送院後不治。警方將案件列作「謀殺」處理，交由油尖警區重案組跟進。消息指，警方已拘捕一名涉案女子，現正追緝懷疑施襲男子。



案發大廈一名女街坊向《香港01》透露，她起床後恰巧從「天眼」目睹整個命案經過，指事主被人用錘仔打至重傷，「一條人命咁整死‥‥‥」其後再遭多名男女棄於街頭。

一名男子今早（28日）被發現倒臥於佐敦庇利金街63號唐樓地下，面部已發黑，目擊者報警求助。（黃學潤攝）

一名女住客表示，案發唐樓很多「一樓一」賣淫場所或賭檔等。今晨她睡醒後查看閉路電視，恰巧看到一名女子從佐敦道方向帶同死者上樓；未幾，兩人又再落樓，隨即有另一名男子手持錘仔毆打死者。

街坊稱，事主遇襲後仍然清醒，其後又再獨自上樓，她形容：「好難受咁返上樓（涉案單位）‥‥‥」及至約6時，3男2女再將事主抬落樓棄於路邊，該3名男子拂袖而去，2名女子則為他做心肺復甦及報警，該名女街坊痛心稱：「一條人命咁整死！」

案發於今早（28日）約6時03分，一名男子被發現倒臥於庇利金街63號唐樓外行人路，面部已發黑，途人報警求助。事主被送往伊利沙伯醫院後，證實不治。警方經調查後，相信事主從上址一個放有吸食毒品工具及釣魚機的單位離開，其身上有傷勢，認為事件有可疑，將案件列作「誤殺」處理後，再改列「謀殺」處理，交由油尖警區重案組接手跟進。

警員封鎖現場調查。（黃學潤攝）

佐敦男子伏屍街頭，警方列作謀殺案調查。（黃學潤攝）

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探員破門進入一低層單位調查。（黃學潤攝）

今日（28日）傍晚時份，警方檢走多部釣魚機等證物調查。（左朗星攝）