警多部門聯入境處東九龍反黑工　16男女被捕

東九龍總區，包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境事務處今日（29日）進行代號「冠軍」反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點，總共拘捕16名男女。



行動中，警方突擊搜查多個罪案黑點，總共拘捕16名男女。（警方提供）

行動中，人員共拘捕3名本地男子、8名內地男子、4名內地女子及1名外籍女子（19至70歲），分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」及「逾期居留」等。所有被捕男女現正被扣留調查。

據了解，其中1名內地男子持漁民證，另外11名內地男子持雙程證；涉案外籍女子則來自印尼。

行動中，警方突擊搜查多個罪案黑點，總共拘捕16名男女。（警方提供）

行動中，警方突擊搜查多個罪案黑點，總共拘捕16名男女。（警方提供）

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。