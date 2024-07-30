巴西抵港29歲女涉陰道藏大包可卡因被捕　再排108粒毒總值$110萬

一名由巴西經卡塔爾來港的外籍女子，涉嫌於體內藏毒。周日（28日）機場海關人員截查時，發現她陰道藏一包可卡因，其後經醫生檢查，再排出108粒可卡因毒品，總共1.4公斤可卡因，總值110萬元。



海關在女疑犯身上檢獲共108粒、共重1.4公斤可卡因，總值110萬元。（黃梓霖攝）

海關毒品調查科主任梁學彬稱，海關於本周日（28日）截查一名由巴西聖保羅經卡塔爾多哈飛抵本港的外籍女子，清關期間發現她體內藏有異物，遂立即把她拘捕和帶到醫院檢查，揭發其陰道藏有懷疑可卡因。經醫院醫生確認，相信她體內有更多懷疑毒品。

被捕的29歲女子報稱是商人，被扣留在醫院作醫學監察。截至今日（30日）中午12時，她共排出108粒毒品，全部用避孕套包裝，連同在陰道內檢獲約400克一包的可卡因，全部可卡因總重1.4公斤。海關已正式落案控告她販毒，明日（31日）在西九龍裁判法院提堂。

據稱，女疑犯將最大一包毒品塞入陰道內，由醫生取出；檢查期間她忍不住排出部份毒品，至於她吞服的毒品則等待自然排出，無法強行取出；不排除稍後時間她會再排出毒品。

梁指出，疑犯的行藏與表面無分別。據了解，她收取犯罪集團5000美元作報酬販毒。海關將繼續打擊販毒活動，並於入境關口重點揀選由高風險地區入境的人士。海關重申販毒是嚴重罪行，最高可判終身監禁及罰款500萬元。