「機艙老鼠」今年上半年偷走近$300萬　警教防盜防偷攻略

自疫情放緩以來，旅客人數上升，機艙及行李盜竊案件亦隨之增加。機場警區在2024年上半年，共接獲82宗機艙盜竊及行李盜竊案件，失物主要是現金及信用卡，損失總值近300萬港元。今年6月及7月，機場警區成功偵破5宗行李盜竊案，拘捕2名外籍及2名本地人士，涉款逾198萬港元。目前正值暑假旅遊旺季，警方呼籲旅客提高警惕，小心「機艙老鼠」趁機犯案，以免耽誤行程和造成財物損失。旅客亦應在抵達目的地後盡快取回自己的行李，避免讓賊人有機可乘。



警方提醒，在飛行途中，賊人可能會趁機盜取座位上方置物櫃內的物品或旅客的手提行李。為確保旅客的財產安全，警方呼籲市民在乘搭航班時提高警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，特別是在離開座位時要格外小心，將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。在離開機艙前，旅客也應仔細檢查個人財物，如發現任何可疑情況應立即通知機組人員，以便及時採取相應措施並尋找目擊證人，提高尋回失物的機會。而離開機艙抵港後也要盡快前往行李輸送帶領取行李，減低被盗的風險。

機場警區一直致力維護機場安全，並與多個持份者密切合作和交換情報，包括機場管理局、機場保安有限公司、航空公司等，共同打擊機艙盜竊罪案。為進一步提高預防意識，機場警區於今日（30日）舉辦一場針對機艙盜竊案件的防範講座，機管局安全及保安代表、機場保安人員，以及22間本地及國際航空公司的航空保安代表和機組人員參加。

機場警區副指揮官沈靜芬，講解常見的盜竊手法及預防策略。（警方圖片）

講座上，機場警區副指揮官沈靜芬、機場警區總督察（刑事）游凱鈴、機場警區情報組主管梁曉敏及機場警區警民關係主任李凱羚，分別向持分者講解常見的盜竊手法及預防策略。警方亦介紹「防騙視伏APP(Scameter+)」，鼓勵參加者即場下載體驗。警方相信通過定期舉辦此類分享會可以提升航空業界的防罪意識，加強業界之間的合作，有助維護機場安全。

機場警區近日亦製作一部動畫宣傳影片，展示機艙盜竊及行李盜竊的風險，提醒旅客要隨身攜帶重要貴重物品，切勿讓賊人有機可乘。該影片在機艙顯示屏及網絡平台上播放，以提高公眾的警覺意識，減少此類盜竊案件的發生，保障旅客的財產安全。

警方呼籲市民應時刻提高警惕，避免財物遭受損失。一旦在機艙內發現任何可疑情況，應立即通知機組人員和報警求助，協助維護機艙安全。