車cam直擊｜沙田拐杖婦「車海」中打斜過路　遭的士撞傷倒地不起

沙田昨日（29日）發生驚險車禍。昨午約1時25分，一輛的士駛至銀城街與插桅杆街十字路口時，撞到一名過路老婦，她面、腳受傷，幸仍清醒，由救護車送往沙田威爾親王醫院治理。



案發一刻車cam片段曝光，可見當時天雨路滑，途人已紛紛跑過路。一名持拐杖老婦則從十字路口打斜橫過馬路，其時銀城街已車來車往，且不斷有車左轉入插桅杆街，她步履蹣跚途至黃色行人輔助線時，一度停低再急步加速，最終仍被一輛左轉的士撞倒，當場倒地不起，途人紛紛上前查看。目擊者驚呼：「哎呀！撞低咗個阿婆呀，點解會衝咗出嚟呀？紅綠燈嚟呀！」

事發時天雨路滑，途人已紛紛跑過路，（小心駕駛(討論別人同駕駛態度) 影片截圖）

持拐杖老婦則從十字路口打斜橫過馬路，其時銀城街已車來車往，且不斷有車左轉入插桅杆街。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度) 影片截圖）

持拐杖老婦從十字路口打斜橫過馬路，其時銀城街已車來車往，且不斷有車左轉入插桅杆街。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度) 影片截圖）

女事主步履蹣跚途至馬路中央時，一度停低再急步加速。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度) 影片截圖）

女事主終被左轉的士撞倒。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度) 影片截圖）

女事主當場倒地不起。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度) 影片截圖）