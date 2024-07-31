海關查廣東南沙抵港貨櫃　撿冒牌波衫及另類吸煙產品　值$120萬元

香港海關7月15日在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲約6,300件懷疑冒牌貨物及約5000支懷疑另類吸煙產品，估計市值共約120萬元。



海關當日透過風險評估，抽查一個從廣東南沙抵港，報稱載有救生衣、救生圈和手機殼的60呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲該批懷疑冒牌貨物，包括衣服、鞋履和手袋，以及該批懷疑另類吸煙產品。

初步調查顯示，該批懷疑冒牌貨物及懷疑另類吸煙產品將會轉口至海外地區。 案件仍在調查中．海關會繼續加強與內地及海外執法機關合作，嚴厲打擊跨境冒牌物品活動和另類吸煙產品走私活動。

香港海關7月15日在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲約6,300件懷疑冒牌貨物及約5000支懷疑另類吸煙產品，估計市值共約120萬元。 （海關提供）

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件和配件，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反上述條例活動。