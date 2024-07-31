有片｜西隧口私家車切線撞貨車　原地打轉飄移逃逸　網民﹕碰碰車

網上有車Cam流傳，今日（31日）下午1時許，一輛中型貨車駛出西區海底隧道香港出口後，往上環方向的左線行駛，駛至一個左彎時，一輛黑色私家車突然切線，撞到中貨右邊車身，其後私家車更「飄移」原地打轉，車頭一度朝向中型貨車。私家車司機其後若無其事，扭軚驅車徐徐離開現場。片段拍攝得到私家車司機容貌及該車車牌。



事後片段引起網民熱議，不少人感到驚訝，「當乜嘢事都冇發生過？繼續開車走！」，亦有人形容私家車為「飄移最高境界，慢慢飄走」，笑稱私家車為「碰碰車」，而上載影片的中貨司機則回應已報警處理。



警方今日（31日）下午2時03分，接獲男子報案，指其中型貨車在上址被一輛私家車撞到，其後不顧而去，意外中幸無人受傷，警方將案件列作「交通意外無人受傷」，正追查涉事私家車及司機下落。

根據《道路交通條例》第56條，當有車輛在道路上而有意外發生，該車輛的司機必須停車。違者最高可被處罰1萬元及監禁12個月。

司機亦需在被要求時，向任何警務人員或任何有合理理由提出要求的人，提供其姓名及地址；車主的姓名或名稱及地址；及該車輛的登記或識別標記或號碼。如該車輛的司機遇上不涉人身體受傷的交通意外，並以任何理由不提供上述詳情，亦須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。