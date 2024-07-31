大角咀車禍｜母子執紙皮維生　一屋雜物蟲鼠為患　兩兒疑智力障礙

大角咀今日（31日）發生一宗致命交通意外，73歲蘇婦過馬路時遭兩車撞斃。據了解，蘇婦育有兩名智力有障礙的邵姓兒子，50歲長子現住療養院，47歲細仔則與母同住大角咀橡樹街一大廈自置單位，母子二人平日依靠執紙皮維生。據鄰居透露，該單位雜物堆積如山，蟑螂、老鼠四竄；邵男疑有智力問題，平日經常在便利店門外「打躉」執紙皮。警方晚上聯同數名社工登門，為邵男提供協助。邵男能簡單對答，表達亦算清晰，他透露自己全日賺約20元，間中亦有善心人給他現金買食物。



死者與細仔同住大角咀一大廈單位，單位放有不少雜物及有異味。（香港01記者攝）

據了解，蘇婦與細仔居於上址單位20多年，為自置物業。有鄰居透露，死者共有兩名兒子，長子年約50歲，有智力障礙，已離異，與內地前妻育有一對子女，他們曾與死者同住，後來各自搬出，長子目前在療養院居住。

另一名鄰居指，蘇婦平日會手持竹枝助行，與細仔依靠執紙皮維生，「各有各執，24小時，成晚出出入入」。其中細仔懷疑有智力問題，「成日坐向7-11門口執垃圾」，但早前因腳骨折需打石膏曾住院，目前已出院。鄰居亦指，該單位放滿雜物，衛生欠佳，傳出異味，蟲鼠為患。

晚上7時許，兩名交通警員聯同約4名社工登門探訪，為細仔提供協助。據悉，在社工要求下，細仔獲安排到廣華醫院檢查。細仔疑因早前腳受傷，現時需以長棍助行。他回應提問時稍為緩慢，但是回答清晰及能理解。據其透露，他每日執紙皮變賣可賺取約20元，間中亦有善心人士給他現金，能夠維持生活。他自言能照顧自己，亦「識去買嘢食」。

▼案發現場▼



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據了解，涉案家庭過往並非社署社工跟進的個案。社署回覆指，當區綜合家庭服務中心社工已聯絡有關家屬，並會按該家庭的福利需要提供適切協助。

事發於今日上午10時許，蘇婦於晏架街近棕樹街過馬路時，被一輛中型貨車撞倒，其後再被一輛客貨車輾過，捲入車底身亡。中型貨車於意外後未有停車並駛離。客貨車的盧姓45歲男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。警方其後亦在八鄉尋獲貨車及司機，林姓46歲貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外後沒有停車及意外後沒有報案被捕。他們現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

▼警方於八鄉尋獲涉事貨車及司機▼



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貨車駛過時車身疑有輕微晃動，其後車尾見到有一個人跌倒在地上。