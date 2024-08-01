警破電騙案拘17名男女　43歲女文員最大損失遭假公安騙$850萬

警方東九龍警區採取執法行動，打擊「猜猜我是誰」及假冒官員騙案，拘捕17名男女，當中一名「睇水」年僅17歲，涉款2,700萬元。最大一宗損失的受害人是一名女文員，誤信假冒公安指她涉及洗黑錢，痛失850萬元。



東九龍總區重案組總督察蘇家輝稱，鑑於區內的電話騙案有上升趨勢，警方展開兩個執法行動，一個是針對「猜猜我是誰」的「猛拳」行動，另一個是針對假冒官員，共拘捕15男2女，包括多名骨幹成員及一名17歲「睇水仔」。

警方檢獲一批證物。（黃煦緻攝）

重案組高級督察李嘉偉詳述「猛拳」行動稱，警方根據情報分析及深入調查，鎖定一個犯罪集團，他們隨機打電話予巿民，訛稱是受害人的子女或朋友，因為被捕或意外入院等，要錢應急，大部份受害人是長者，出於對家人及朋友的關愛而受騙。

警方東九龍總區重案組第3隊總督察蘇家輝（中）、重案組第3A隊高級督察李嘉偉及防止罪案辦公室高級督察李展宏出席記者會。（黃煦緻攝）

警方於7月30 日在秀茂坪拘捕一人，當時他正向受害人收錢；與此同時，警員在集團的巢穴拘捕4男1女（17至37歲），包括骨幹成員、收取騙款的跑腿和「睇水仔」，部份人有黑社會背景。警方相信他們與7月份最少6宗「猜猜我是誰」的騙案有關。受害人的年齡介乎60至89歲，損失金額由5萬至26萬，總損失共56萬元。

李續稱，歹徒分工仔細，部份人負責致電受害人，警方不排除有部份電話由海外打出，骨幹成員又伺準有人「搵快錢」而招攬跑腿，後交期間安排睇水仔，增加警方追查的困難。

警方在行動中檢獲一批文件。（黃煦緻攝）

至於「北樓」行動，歹徒以「Cold Call」形式致電受害人，訛稱內地執法者，指受害人在內地犯刑事罪行，與受害人簽署保密協議書以博取信任，又出示假的公安證件或香港警察委任證。

警方於7月29日在全港多處採取拘捕行動，拘捕11男1女（19至62歲），其中3人扮特務、9人持傀儡戶口。警方相信他們涉及11宗同類案件，受害人由20至87歲，涉及款項26萬至850萬，共2,600萬元。

當中涉款最大宗的案件，受害人是43歲女文員，今年5月她接到自稱公安的騙徒電話，指她涉及洗黑錢，兩名特務出現與她簽署保密協議，她交出190萬元現金，其後再將660萬元轉到兩個傀儡戶口。

警方檢獲一批假委任證和公安證。（黃煦緻攝）

警方檢獲一批文件。（黃煦緻攝）

防止罪案辦公室高級督察李展宏指出，警方檢獲的假委任證及公安證，質素參差，容易辨識。他提醒巿民接到自稱官員或內地公安的電話要留神，聲稱家人遇事，要錢銀應急，也必須向當時人求證，謹記「收線、核實、搵求助」，以避墮入騙徒陷阱。