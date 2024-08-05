警港島冚黃賭毒打擊黑幫收入來源　拘119人

警方港島總區刑事總部，聯同港島各個警區早前（7月21日至8月3日）一連2星期展開代號「智鼓」的反黑社會執法行動，搗破5個色情處所、7個非法賭場，以及製毒工場和詐騙集團等，行動共拘捕119人，包括75男44女，部份被捕人士有三合會背景。



警方早前（7月21日至8月3日）一連2星期展開代號「智鼓」的反黑社會執法行動，搗破5個色情處所、7個非法賭場、製毒工場及詐騙集團。（馬耀文攝）

港島總區反三合會行動組第二隊主管高級督察盧偉德講述行動，指行動間在港島區共搗破5個色情處所，拘捕25人「涉嫌管理賣淫場所」或「違犯逗留條件」，其中19名被捕人士為雙程證人士。同時亦搗破7個非法賭場，拘捕59人「涉嫌管理賭博場所」或「非法賭博」，以及偵破13宗毒品相關的案件。

港島總區反三合會行動組第二隊主管高級督察盧偉德講述行動。（馬耀文攝）

行動中港島總區刑事部人員根據情報，破獲一個以私人住宅單位做掩飾的製毒工場，搜獲1.9公斤，市值約190萬的懷疑可卡因及相關製毒工具。一名26歲本地男子被捕，該名男子已被暫控一項「販運危險藥物」及一項「製造危險藥物」，現正交由懲教處看管。

除黃、賭、毒等犯罪活動外，警方亦留意到新型的騙案手法，搗破一個相信由黑社會操控的詐騙集團。該詐騙集團涉嫌於今年3月至7月期間，至少6宗利用「練功券」偽鈔作行騙既案件，涉及200萬元。

犯罪團伙會利用社交平台，誘騙受害人攜同想出售的名貴貨物進行面對面交易。集團成員會偽裝為鑒定師及買家，在交易期間聲稱需帶走貨品鑑定，並拿出一袋以透明膠袋包住的鈔票，同時犯罪團伙會借機將受害人的貨品帶離現場。受害人最終發現該疊鈔票實則只有底面為真鈔，其餘均為「練功券」的懷疑偽鈔。

警方進行深入調查及情報蒐集後鎖定該犯罪集團，最終拘捕3男5女，並起獲約價值港幣24萬的贓物及超過1550張500元面值偽鈔，相信行動已經成功瓦解一個活躍本地的犯罪集團。

警方呼籲市民，要提防犯罪集團層出不窮的犯案手法。在放售貴重物品前應考慮比較有信譽及口碑的收購商店，並在交易前先了解收購貨品店舖的背景。如涉及大量現金，亦要仔細檢查鈔票防偽特徵，以免賊人有機可乘，蒙受損失。