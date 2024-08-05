銅鑼灣友光大廈修牆工遭欠逾20萬元薪金　棚架掛橫額控「無飯開」

銅鑼灣軒尼詩道418至428號友光大廈外牆維修工程，爆出欠薪風波。《香港01》接獲工人求助，指自3月起為上址1至4樓進行外牆磁磚飾面裝修，卻一直被拖糧，至今逾10名工友，被欠20至30萬元薪金，遂於今日在大廈外牆棚架掛起橫額控訴。部分工友手停口停：「我哋工友呢，有啲都冇咩工開嘅，依家事實係好少工開嘅，俾佢欠咗呢啲錢，我哋去邊度食飯呢？」



警方於下午4時許接獲一宗勞資糾紛報案，並到場了解。至下午5時許，現場消息稱，工程大判與工人達成初步共識，事件交由勞工處跟進，工人已與勞工處職員前往油麻地勞工處。至於被掛於外牆的追薪橫額，則由大判的工人拆除。

銅鑼灣友光大廈外牆維修工程爆出欠薪風波，有工人在外牆掛上追薪橫額，警員接報到場了解。（戴慧豐攝）

3月起在友光大廈進行外牆磁磚飾面裝修工程的陳先生向《香港01》表示，逾10名工友被拖糧1萬至10多萬元，總共被欠20至30萬元，早前已在警方協調下到勞工處求助，但仍然未獲發薪。大判「宜峰」向工人聲稱已經向二、三判發放工程款項，今早（5日）試圖聯絡要求判頭與工人當面交涉，但最後不成功，工人決定拉橫額抗議。

銅鑼灣友光大廈外牆維修工程爆出欠薪風波，有工人在外牆掛上追薪橫額，警員接報到場了解。（陳浩然攝）

陳先生指，工程已到起貨階段卻仍被欠薪，坦言工友手停口停：「因為我哋工友呢，有啲都冇咩工開嘅，依家事實係好少工開嘅，俾佢欠咗呢啲錢我哋去邊度食飯呢？係嘛？又要交租。」他希望政府部門可協助追討欠薪。

警方於今午4時13分接報，軒尼詩道418號友光大廈發生勞資糾紛，有7名工人與判頭爭執。警員到場跟進，工人其後於下午5時許離去。據悉工人與大判初步達成共識，將由勞工處協助處理欠薪問題。

銅鑼灣友光大廈外牆維修工程爆出欠薪風波，有工人在外牆掛上追薪橫額，警員接報到場了解。（戴慧豐攝）

銅鑼灣軒尼詩道418至428號友光大廈外牆維修工程，爆出欠薪風波。（讀者提供）

銅鑼灣軒尼詩道418至428號友光大廈外牆維修工程工人，被欠20至30萬元薪金，部分工人開工不足又遇上欠薪，手停口停。（馬耀文攝）