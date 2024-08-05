吐露港車禍｜死者開公司遺下妻女　拍檔：幾廿年老友一句話冇留低

吐露港公路今午（5日）發生奪命車禍，一輛客貨車直撼停低的密斗貨車，姓莫（55歲）男司機送院搶救後，返魂乏術。據了解，死者生前開設裝修工程公司，女兒等親友趕抵醫院後，悲慟不已，有人更一度激動跺腳。事主「拍檔」兼好友驚聞噩耗，指死者事發前才剛駕車接載員工上班，慨嘆：「佢（死者）真係好好人！」、「幾廿年老友一句話都冇留低（就咁走咗）‥‥‥」



死者拍檔（戴帽者）趕抵醫院，悲慟不已。（林振華攝）

一名與姓莫死者相識多年的「拍檔」，意外後趕抵醫院，同時協助警員調查。據了解，莫男生前為裝修工程公司老闆兼判頭，與家人居於東涌，均已仔大女大。該「拍檔」指，事發前莫男駕車接載員工上班後，擬前往石門附近工作，結果發生意外，一去不返。

「拍檔」對於多年好友驟逝，悲慟不已，並指他身體健康，一向沒有病痛，「老虎都打死幾隻啦！」他又形容死者為人友善，「佢好好人㗎，真係好好人‥‥‥唉幾廿年老友一句話都冇漏低（就咁走咗）！」

他指，莫男駕車一向小心，懷疑停低的貨車當時沒有亮起死火燈，「以我識佢（死者）揸咗幾廿年車，應該唔會咁樣揸車，有乜理由撞到咁？好少咁失策！」

死者親友、同事等趕抵醫院了解。（林振華攝）

車CAM 片段顯示，客貨車沿慢線行駛。（片段截圖）

案發於今午2時許，由網上車cam片段可見，涉事客貨車在吐露港公路近科學園對開，撞向一輛停在慢線的密斗貨車，客貨車頭頭變成廢鐵，姓莫（55歲）男司機被困救出昏迷，送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，證實不治。

客貨車沿慢線行駛直撼密斗貨車的車尾。（片段截圖）

客貨車車頭嚴重變形，碎片散落一地。（片段截圖）

客貨車車頭嚴重變形，碎片散落一地。（片段截圖）

▼ 意外後現場情況 ▼



現場可見，涉事客貨車頭嚴重變形。（Bosco Chu圖片）

涉事客貨車車頭嚴重毀爛。（梁永保 / 馬路的事 (即時交通資訊台)）

現場可見，涉事客貨車頭嚴重變形，車頭遭劏開，碎片散落一地。（讀者提供）