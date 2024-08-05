有片｜皇后大道西爆水管變「小型噴泉」淹浸路面　目擊者嘩聲連連

西區發生爆水管事故。今（5日）晚約9時45分，皇后大道西288號近正街行人路邊，懷疑有地底水管爆裂，影響附近路段，多條行車線受阻。



網上影片及圖片可見，大量水在燈位路邊湧出，淹浸附近行人路及馬路，水位直逼鄰近生果檔及住宅大廈。有搭車途經的目擊者驚見「小型噴泉」，嘩聲連連。

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Horace Ho / 西環變幻時）

運輸署宣布，因水管爆裂，皇后大道西（往堅尼地城方向）近正街的部分行車線，現已封閉。

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Siu Ding / 西環變幻時）

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Horace Ho / 西環變幻時）

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Siu Ding / 西環變幻時）

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Siu Ding / 西環變幻時 影片截圖）

西區皇后大道西近正街爆水管，猶如小型噴泉。（Siu Ding / 西環變幻時 影片截圖）

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Siu Ding / 西環變幻時 影片截圖）