有片｜朗天路車輛減速避狗　Benz女司機抽避反撞死狗　復遭後車撞

元朗朗天路發生避狗車禍，狗狗慘遭撞斃。今（6日）午約1時，一輛私家車沿朗天路駛至近坑頭村附近時，為避開在馬路上奔跑的小狗而減速，惟尾隨另一平治「抽頭」閃避，最終卻反而意外撞到狗狗，再被後面另一輛七人車撞尾。警方到場證實小狗已當場死亡；平治21歲女司機及七人車30歲男司機同告受傷，均被送往博愛醫院治理。



一隻小狗在元朗朗天路「逆線」奔跑，駛經車輛見狀減速。（車cam L（香港群組）fb/Kevin Ho片段截圖）

案發一刻的車cam片段在網上流傳，當時「cam車」正沿朗天路左線往元朗方向行駛，其間前方突然有一隻白色狗狗反方向跑近，cam車於是減速，並連連響咹提醒其他車輛注意；其後方一輛車雖及時煞停，但再後方的另一輛白色平治則「抽頭」切往右線，以免撞向前車。

一隻小狗在元朗朗天路「逆線」奔跑，駛經車輛見狀減速，後方一輛白色Benz「抽頭」以免撞到前車。（車cam L（香港群組）fb/Kevin Ho片段截圖）

惟此時狗狗疑見到有車駛近及受驚，同時跑向右線，平治收掣不及將其猛撞。狗狗被撞至在地上滑行數米倒地，毫無反應；平治則車頭損毀、有碎片彈出。

惟此時狗狗疑見到有車駛近，亦跑向右線。（車cam L（香港群組）fb/Kevin Ho片段截圖）

事發後平治急煞停在右線，尾隨而至另一輛黑色七人車，亦收掣不及從後猛撞，將之推前。七人車車頭泵把應聲甩脫，平治車尾亦被撞凹。

狗狗疑見到有車駛近，亦跑向右線。（車cam L（香港群組）fb/Kevin Ho片段截圖）

白色Benz「抽頭」後收掣不及撞到小狗。（車cam L（香港群組）fb/Kevin Ho片段截圖）

白色Benz「抽頭」後收掣不及撞到小狗，小狗捱撞後在地上滑行。（車cam L（香港群組）fb/Kevin Ho片段截圖）

白色Benz「抽頭」後收掣不及撞到小狗，小狗捱撞後在地上滑行，Benz則再被後方黑色車撞到及推前。（車cam L（香港群組）fb/Kevin Ho片段截圖）

白色Benz「抽頭」後收掣不及撞到小狗，小狗捱撞後在地上滑行，Benz則再被後方黑色車撞到及推前。（車cam L（香港群組）fb/Kevin Ho片段截圖）

警方表示，於下午1時02分接報，指兩輛私家車沿朗天路右線往元朗方向行駛，其間前方的私家車因避狗而煞車，後車收掣不及撞上前車。兩車司機均通過酒精呼氣測試。意外後白色車21歲姓林女司機感頭痛，黑色車30歲姓潘男司機則腳部受傷，兩人均清醒被送往博愛醫院治理。至於被撞的狗則當場證實死亡，由食環署派員檢走。案件列作交通意外—有人受傷跟進。