警打擊搵快錢拘69人涉$146萬　兩彈票黨少年騙值$1萬比卡超特典卡

深水埗警區過去兩周（7月22日至8月5日）展開代號「風憲」行動，打擊搶劫、爆竊、盜竊受詐騙等與「搵快錢」的相關罪行，共拘捕69人，涉及87宗案件，涉款約146萬元，年紀最細只有12歲。



行動中，其中一名被捕的非華裔男子，牽涉17宗盜竊案，他涉偷取日用品及食物後，低價轉售雜貨舖；兩名店舖負責人亦涉「處理贓物」落網。此外，兩名16歲少年涉以「彈票黨」手法，騙取值逾1萬元的比卡超特別版遊戲卡。

行動中，警方起回一批懷疑贓物，當中包括日用品、食物及遊戲卡。（戴慧豐攝）

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒稱，深水埗警區留意到今年1月至6月期間，區內的盜竊案數字佔整體罪案約4分之1，店舖盜竊數字亦比去年同期有所上升。 有見及此，深水埗警區人員於7月22日至8月5日期間，聯同深水埗及長沙灣分區特遣隊，進行代號「風憲」的拘捕行動。

行動中，警方在一間雜貨舖起回日用品及食物等懷疑贓物。（戴慧豐攝）

非華裔男涉偷日用品及食物 低價轉售雜貨舖

深水埗警區重案組第一隊案件主管蘇文浩高級督察稱，警方於行動中成功拘捕一名在西九龍區牽涉17宗盜竊案的非華裔男子。該名男子分別在超市或便利店，把握人流多但店舖人手薄弱時犯案，偷取多種不同的日用品及食物，再將贓物運返自己位於深水埗區的住所暫存，其後將贓物以低價轉售於區內雜貨舖。據了解，17宗盜竊案共涉款3,500元。

警方經深入調查及情報分析後鎖定疑犯，上周三（7月31日）採取行動，以涉嫌「盜竊」拘捕該名42歲非華裔男子，同時搜查涉案的雜貨舖，成功起回一批罐頭等懷疑贓物。兩名店舖負責人由於未能提供相關入貨單據，亦涉嫌「處理贓物罪」被捕，他們分別為51歲非華裔女子及50歲本地男子。

行動中，警方起回一批懷疑贓物，當中包括日用品及食物。（戴慧豐攝）

兩16歲少年淪「彈票黨」 騙值1萬元特別版遊戲卡再網上轉售

深水埗警區情報組主管梁蔚琳高級督則指，行動中警方亦拘捕兩名16歲少年，涉嫌「串謀行騙」。他們在網上社交平台訛稱想購買價值1萬元的比卡超特別版遊戲卡，並相約買家見面交易。惟交易期間，有人訛稱已用支票付款，買家查閱網上銀行後，發現相關入票紀錄，信以為真，交易後始發現支票未能兌現，疑犯亦已失聯。

其後，受害人在網上社交平台發現有人出售同一張遊戲卡，編號與其相同，於是要求交易，並立即向警方報案。警方隨即派員埋伏，7月30日及31日，分別於葵芳及天水圍將兩名少年拘捕，並起回相關遊戲卡。案件中，兩名16歲被捕少年因想「搵快錢」鋌而走險，串謀以「彈票黨」的手法欺騙受害人。

行動中，警方檢獲值逾1萬元的比卡超特別版遊戲卡及手提電話。（戴慧豐攝）

整個行動中，警方總共拘捕69人，包括51男及18女（12至74歲）。被捕人士牽涉總共87單案件，案件類型包括「爆竊」、「行劫」、「搶掠」、「扒竊」、「地盤盜竊」、「處理贓物」及「串謀以欺騙手段取得財產」，以及一系列的「雜項盜竊」及「店舖盜竊」案件，牽涉金額約146萬元 。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒（中）、深水埗警區重案組高級督察蘇文浩（右）及深水埗警區情報組高級督察梁蔚琳（左）交代案情。（戴慧豐攝）

警方呼籲，店舖應要加强防盜設備，例如安裝高清閉路電視、防盜閘門以及防盜磁貼等。店舖亦要提醒員工保持警覺，特別留意可疑人士藉人流眾多時趁機偷走貨物。 另外，警方亦提醒市民，特別是零售商，不要因為來貨價便宜，而接受一些來歷不名的貨物，而誤墮法網，干犯處理贓物罪。處理贓物罪屬嚴重嘅罪行，一經定罪最高可判監禁14年。

暑假期間，警方亦留意有不法分子以各種藉口，利用年青人想「搵快錢」的心理招募青少年作出違法行為。警方重申，未成年人士犯法同樣需要負上刑責，年輕人切勿輕信犯罪集團，被「搵快錢」或其他原因引誘導致前程盡毀。串謀詐騙罪屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。