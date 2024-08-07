地盤工攜大麻花出貨斷正　海關搜屋再檢3.5公斤貨　總值$120萬

海關昨日（8月6日）晚上進行緝毒行動，先在紅磡截查一名男子，在他身上一個環保袋搜出約1公斤的大麻花，其後押解他到位於佐敦的住所，再搜獲3.5公斤大麻花，全部毒品市值共約120萬元。報稱為地盤工人的涉案41歲男子被控兩項「販運危險藥物」罪，案件明日（8月8日）在九龍城裁判法院提堂。



行動中，海關共檢獲4.5公斤懷疑大麻花。（戴慧豐攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥表示，被捕男子遭截查時，相信正在運送大麻花予其他人。海關相信他自7月起，以月租約5,000元租住涉案面積約100至150平方呎的單位，並利用單位儲存毒品，供應西九龍區。毒品來源則仍待調查。

姚文顥指出，販毒集團刻意利用市區的分租單位，貪圖位置四通八達，毒販能容易混入人群之中。故此海關呼籲，業主出租單位前多留意租客的背景，以免單位被用作非法用途。

行動中，一名41歲男子涉嫌販運危險藥物被捕。（戴慧豐攝）

海關警告，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪最高可被判终身監禁以及罰款500萬元。