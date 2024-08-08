菲傭用巴基斯坦製美白霜水銀中毒　海關揭3產品超標2.3萬倍拘2人

一名43歲菲傭使用美白潤膚霜後證實水銀中毒，目前仍然留院。海關接獲相關部門轉介後展開調查，證實三款於巴基斯坦製造的美白潤膚霜「Goree Beauty Cream」，所含水銀成分超出衞生標準上限23000倍及24000倍，產品上亦沒有標明內有水銀成分。



海關於一間中環零售店舖檢獲352盒涉案的三款美白潤膚霜，並拘捕一名40歲男負責人及一名45歲售貨員。海關暫沒有發現該三款美白潤膚霜在其他地方出售。海關呼籲市民立即停用該三款美白潤膚霜，並提醒僱主，如發現家中的外籍家庭傭工曾購買該三款美白潤膚霜，應提醒他們立即停止使用。

根據海關展示的證物，三款有問題產品分別是「Goree Beauty Cream with lycopene」、「Goree Day & Night Whitening Cream With Oil-Free Total Fairness System」及「Goree Gold 24k Beauty Cream」。（陳浩然攝）

根據海關展示的證物，三款有問題產品分別是「Goree Beauty Cream with lycopene」、「Goree Day & Night Whitening Cream With Oil-Free Total Fairness System」及「Goree Gold 24k Beauty Cream」。翻查資料，海關於去年1月20日已公布首兩款產品水銀超標及進行執法行動。據知，當時海關亦接獲有外傭使用產品後不適，調查後拘捕一間中環零售店舖的52歲女董事。據悉，該案件其後成功檢控。

海關消費者保障科消費品安全課高級調查主任甘承羲就今次案件表示，海關早前接獲相關部門轉介，一宗涉及病人涉及使用一款美白潤膚霜後水銀中毒個案。據知，該病人為43歲菲律賓籍家庭女傭。

測試證實該款美白潤膚霜所含水銀成分超出相關化妝品衞生標準上限23000倍，此外，涉案另外兩款美白潤膚霜所含水銀成分亦超出衞生標準上限24000倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。海關亦發現三款產品包裝上只附有英文警告或警誡字句，沒有相關中文警告或警誡字句，涉嫌違反《條例》的附屬法例《消費品安全規例》（《規例》）。

海關發現三款美白潤膚霜包裝上只附有英文警告或警誡字句，沒有相關中文警告或警誡字句。（陳浩然攝）

海關就上述舉報採取執法行動，於一間中環零售店舖檢獲352盒涉案的三款美白潤膚霜，並拘捕一名40歲巴基斯坦籍男負責人及一名45歲菲律賓籍女售貨員，兩人均持有香港身份證。據悉，產品零售價約數十元，海關不排除產品主要出售予外傭，貨物來源仍在調查中。

被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關亦已向涉案零售店舖發出禁制通知書，禁止該店舖繼續出售該三款美白潤膚霜。海關人員亦到各區進行巡查，暫沒有再發現該三款產品出售。

根據醫學專家指，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

海關建議市民，於購買及使用美容產品時不應購買或使用成分或來源不明的美容產品，而使用產品後如有不適，應停止使用並立刻求醫，並應光顧有信譽的商戶。

海關消費者保障科消費品安全課高級調查主任甘承羲表示建議市民，於購買及使用美容產品時不應購買或使用成分或來源不明的美容產品，而使用產品後如有不適，應停止使用並立刻求醫，並應光顧有信譽的商戶。（陳浩然攝）

衞生署衞生防護中心今日亦指，接獲醫院管理局通報一宗水銀中毒個案，涉及一名43歲女病人，入院後診斷蛋白尿，即尿液中出現過量蛋白質。病人曾使用兩款美白潤膚霜，其尿液和血液樣本分別被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。她現時仍然留院，情況穩定。

政府化驗所化驗其中一款標示為「Goree Beauty Cream」的產品，結果顯示含有過量水銀。根據病人提供的資料，她使用該款產品約數星期。

衞生署衞生防護中心強烈呼籲市民，若他們正使用該款產品，應立即停止使用。因產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。