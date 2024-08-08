港男換錢黨伏屍澳門路氹酒店　賭錢贏巨款遭劫殺　內地漢港女被捕

澳門傳媒報道，指澳門司警偵破一宗發生於路氹酒店房間的兇殺案，死者為一名香港中年男子，據報是換錢黨，在澳門非法兌換至少半年。司警指死者昨凌晨（7日）在娛樂場贏錢後，將籌碼兌換成約250萬港元現金。跟隨他做換錢黨約3個月的40歲內地男子知悉後，涉嫌進入其房間殺人掠財，並將現金交予一名負責清洗黑錢的48歲香港女子。司警昨午約5時接報，同日將兩人拘捕，並起回170萬港元贓款。



根據澳門傳媒報道，死者伏屍路氹酒店房間內的洗手間，頸部有長約20厘米致命傷，前額骨裂及身體多處不同程度損傷，房間內發現斷成 2片、合共長 6厘米的染血刀片，但未發現完整兇器，案發現場曾被清理。

司警檢獲部分贓款。（澳廣視提供）

澳門司警交代案情稱，死者在澳門非法兌換至少半年，租住案發酒店房間，昨日凌晨在娛樂場贏錢後，將籌碼兌換成約250萬港元現金，並於早上10時返回房間，約5分鐘後男疑犯曾進入房間逗留約1個半小時後，到酒店大堂暗角將現金交予女疑犯，約中午12時再折返房間逗留約3小時後，帶走2袋物品後乘坐的士離開。

案發後，人員在酒店娛樂場和附近街道先後緝獲2人，並在氹仔超市門外發現染血衣物及死者2部手機，亦於男嫌疑人身上和氹仔租住居所搜獲170萬港元贓款，而男疑犯作案後曾兩度更換衣服，企圖逃避追查。

經司警調查後，發現男疑犯曾跟隨死者在澳門做換錢黨約3個月亦曾賭敗，並知悉死者持有巨款；而被捕香港女子則負責以迂迴方式將部分贓款換碼，以及透過其他換錢黨匯款至內地銀行帳戶。據了解，被捕內地男子姓楊40歲；香港女子姓鄧48歲，均報稱無業。

司警拘捕一名內地男子及一名香港女子。（澳廣視提供）