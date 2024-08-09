中台4旅客觀塘派對房間消遣　遭群煞毆劫$20萬財物　警拘3男歸案

本周三（7日）凌晨，警方接報指，4名來自內地及台灣的男旅客，連同其他人一行約10多人，在觀塘道472至484號官塘工業中心一期一個派對房間消遣時，突然近10名惡煞闖入，用刀指嚇及用膠條襲擊4名事主。他們捱打受傷，即時轉帳約11萬元予惡煞，並遭劫去價值約9萬元的手機及現金等財物，惡煞得手後便逃去。警方重案組接手調查及追緝犯人，最終以涉嫌「搶劫」拘捕3名本地男子。



警方以涉嫌「搶劫」拘捕3名本地男子。（警方提供）

警方表示，觀塘警區刑事部人員經深入調查及情報分析，於8月7日及昨日（8日）先後在荃灣及葵青區以涉嫌「搶劫」拘捕3名年介乎28至30歲的本地男子，所有被捕人現正被扣留調查。案件由觀塘警區重案組第二隊繼續跟進調查。

警員持盾牌，戴上頭盔及避彈衣戒備。

事件中4人受傷，當中一人頭部受傷，另外兩人（28歲及30歲）擦傷手腳。救護員接報到場替他們包紮，然後分別送往聯合醫院及廣華醫院治理。據了解，4名傷者年齡介乎28至33歲，其中一人來自台灣，另外3人來自內地，據指他們來港觀光。

其中一名傷者送院。

警方呼籲各派對房間持有人在確定房間預約時需提高警惕，如發現客人或房間被用作非法用途，應立即報警求助，如在調查期間發現持有人容許任何人士在房間內進行非法活動，也可能觸犯刑事罪行。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第10條，搶劫罪是非常嚴重的罪行，任何人因搶劫而襲擊他人，一經定罪，最高可判處終身監禁，警方強調對有關罪行採取零容忍態度。

警員持盾牌，戴上頭盔及避彈衣戒備。

警員翻看閉路電視追緝逞兇者。

傷者在救護車接受治理。

警員到場調查。