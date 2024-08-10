「假客服」電騙新招成趨勢　首7月錄逾2,700宗　騙徒減少用一舊招

電騙案無日無之，騙徒更會不斷轉變行騙手法。警方留意到近來不少市民被一種電話騙案新招所騙，這個結合「假客服」及「假銀行職員」的招數，已成電騙新趨勢，今年上半年已錄得1,605宗，而7月份單月更錄得1,111宗，今年首七個月累計共2,716宗，較整體騙案的升幅更高。



「假客服」及「假銀行職員」的招數，已成電騙新趨勢。（警方圖片）

警方指，騙徒通常會冒充網上購物平台、支付平台或電訊公司的「假客服」致電受害人，聲稱受害人購買了一些平台的收費服務，如果再不取消便需要收費。由於受害人擔心被這些不知名服務扣款，一般都要求取消，其後「假客服」會將電話轉駁至「假銀行職員」，隨後誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取帳戶內的資金；或誘使受害人把款項轉帳至指定戶口。

「假客服」騙案成新趨勢 7月單月錄得1,111宗

這種電騙案新招殺傷力極大，甚至已取代舊式「猜猜我是誰」電騙招數。根據警方今日（10日）公布的「2024年上半年治安情況」，電話騙案的騙徒已減少使用「猜猜我是誰」，騙案由1,224宗大幅下跌至475宗，下跌約六成；取而代之是今年開始出現的「假冒網購平台、支付平台、電訊公司等客服」的新招，今年上半年已錄得1,605宗，因而帶動整體騙案上升，而這類騙案7月份單月更錄得1,111宗，今年首七個月累計共2,716宗，較整體騙案的升幅更高，升幅佔上半年七成。

警方提醒市民為了避免成為下一個受害者，緊記陌生來電，立即收線。如有任何懷疑，記得利用防騙易熱線18222及「防騙視伏器」等工具查閱，避免受騙。