香港警察義工服務隊成立20周年　蕭澤頤﹕義工的努力有目共睹

香港警察義工服務隊今日（10日）在香港警察學院舉辦20周年紀念聚會，鼓勵義工繼續秉持「己欲立而立人，己欲達而達人」的理念，透過義工服務為香港帶來正能量。警務處處長蕭澤頤在開幕禮致辭中表示，香港警察義工服務隊願意付出寶貴的私人時間，關愛弱勢群體、協助年輕人成長、宣傳愛護動物、保護環境等，義工的努力是有目共睹。他們的愛心和奉獻精神是警察義工服務隊最寶貴的資產。



蕭澤頤亦參與「一起走過學堂的日子——輪椅人力車義工服務」活動，以特製的輪椅人力車接載受助人，讓他們一嘗於警察學堂受訓的體驗，同時帶出防騙抗毒、愛護動物等訊息。他亦頒贈紀念品予多個警察義工服務隊分隊代表及其合作夥伴，包括政府部門義工團隊，以感謝他們的努力和貢獻。活動有逾200人參加，包括不同界別的公私營機構。

香港警察義工服務隊會員分享經驗。（警方圖片）

任職新界北總區快速應變部隊警署警長的動物義工陳承健分享深刻體驗，指曾在馬鞍山一間中學用一些退休警犬和馬蓮萊犬幫助學生完成一個為期10星期的訓練班，教授學生如何訓練和愛護犬隻，繼而加強其愛護動物的意識。有學生表示自己人生價值觀改變，亦由此對警察改觀，意義重大。

另一名會員為退休警務人員，現為「清徑先鋒」創會主席李正，清徑先鋒目前發展至500多人，負責在行山期間清理途經的郊野山徑以至叢林山坡及灘岸的垃圾。他憶及疫情期間行山人數眾多，令山上積聚大量垃圾，包括口罩，惟受到限聚令影響，共同登山人數一度收緊至2人，只能暫停所有正式活動，自發「埋pair」上山清徑。

香港警察義工服務隊成立於2004年，負責推廣、統籌及組織警察義工服務。直至2005年，警務人員丁利華失蹤事件，許多同袍自發上山搜索，凝聚力量，令更多人加入義工隊。過去20年，警察義工在公餘時間抽空探訪獨居長者，亦組織青少年活動。此外，警察義工亦協助各項大型活動的後勤工作及人群管理工作，例如香港馬拉松、毅行者等。

警察義工成為很多非牟利機構的夥伴，而警隊獲頒發多屆社聯的「同心展關懷」及「全面關懷大獎」，每年亦透過社會福利署的義工運動申報各義工分隊服務時數，得到很多社署獎項。香港警察義工服務隊將以更積極的態度回饋社會，為更多需要幫助的人提供支持。