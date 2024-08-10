警全港拘498人涉黃賭毒　搗旺角假證工場　瓦解2非華裔犯罪集團

為配合警方代號「雷霆2024」反罪惡行動，有組織罪案及三合會調查科 （俗稱O記）聯同西九龍總區刑事部，分別展開「逸影」及「銳進」行動，以打擊暴力罪案﹑黑社會活動及其收入來源，合共拘捕498人。O記的行動成果，包括偵破13個非法賭檔及一個假卡工場。調查發現，工場專門製作假身份證及假建造業安全訓練証明書（俗稱「綠咭」或「平安咭」），按假卡質素收費1200或1600元，出售予非法入境者求職之用。西九龍總區刑事部則針對尖沙咀區近半年發生的多宗街頭暴力案件作調查，相信涉及兩個非華裔團伙的利益糾紛，搗破多個毒窟、賣淫處所、非法賭場、無牌酒吧等，成功瓦解兩團伙，並拘捕4名非華裔頭目。



警方搗破一個搗破一個位於旺角的假卡工場，檢獲假身份證半成品。（梁偉權攝）

本周四至今日（8至10日），O記搗破13個由黑社會操控的非法賭檔及一個位於旺角的假卡工場。有組織罪案發三合會調查科總督察殷晃偉指，人員在假卡工場搜出4張假身份證、2張假平安咭、36張假身份證半成品以及一批製作假證的工具。

調查發現，假身份證分為兩種品質，品質較高的索價1600港元，而較粗劣的假證則要價1200港元，警方相信假身份證售予非法入境者用於在香港求職。人員即場拘捕2名分別64歲及30歲的越南籍男子，涉嫌干犯「偽造身份証證明文件」﹑「管有虛假身份證明文件」及「拒捕」，將於下周一在西九龍裁判法庭應訊。

警方搗破一個搗破一個位於旺角的假卡工場，檢獲偽造的平安咭。（梁偉權攝）

西九龍總區刑事部則針對最近於尖沙咀區發生多宗街頭暴力事件，在今年3月至8月期間展開行動。調查顯示，事件源於兩個非華裔團伙因利益糾紛，而引發一系列嚴重暴力案件。

西九龍總區重案組第五隊總督察戴寶兒指，經過深入情報分析，警方掌握兩個團伙在西九龍總區內犯罪活動，遂於7月至8月間展開拘捕行動。警方動員超過170人，聯同海關及入境處，成功瓦解兩個非華裔犯罪團伙並打擊其主要收入來源，亦搗破25個位於西九龍總區的非法場所，包括毒品儲存倉庫、賣淫處所、非法賭場、無牌酒吧、冒牌物品倉庫及私煙倉庫。被捕人士中，4名為非華裔犯罪團伙頭目，1人持身份證、3人持「行街紙」，涉嫌「串謀販毒」被捕。

西九龍總區重案組高級督察盛智琛表示行動分為三個階段，為期兩星期。第一階段針對團伙在尖沙咀的販毒活動，搗破3個街頭販毒地點及3個毒品儲存倉庫，調查顯示毒販利用其他正當商店作掩飾，公然於街頭從事販毒活動；第二階段則打擊與團伙相關的其他犯罪活動，包括賣淫、非法賭博、無牌酒吧、售賣未完稅香煙、及賣冒牌貨等活動，並搜查11處間位於油尖區及深水埗區既的非法場所；第三階段，警方和入境處進行聯合行動，突擊搜查犯罪團伙經常出沒地點，包括重慶大廈多間店舖。搜查期間，警方亦於大廈隠蔽位置檢取少量攻擊性武器。盛智琛表示，是次行動亦得到香港國際社會服務社協助，在上述地方作人道援助宣傳同教育。

盛智琛指，行動已成功瓦解兩個非華裔犯罪團伙，並對相關犯罪活動起阻嚇作用。

盛智琛（左）指毒販公然於街頭從事販毒活動，影響市容。（梁偉權攝）

三個行動合共拘捕302男及196女，包括本地人士、中國籍人士及非華裔人士，全部人年齡介乎16至80歲，分別持香港身份證、「行街紙」、護照、雙程證，部分人有三合會背景。被捕人士分別涉嫌涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「串謀詐騙」、「准許處所用作賣淫」、「管有違禁武器」、「販運或管有危險藥物」、「搶劫」、「自稱三合會成員」、「偽造身份證明文件」、「管有虛假身份證明文件」、「拒捕」、「串謀販毒」、「管理賣淫場所」、「經營賭博場所」、「無牌售賣酒精飲品」、「管有未完稅香煙」等罪。

行動中，西九龍總區刑事部檢獲大量證物，包括總值27萬元的毒品、市值51萬元的私煙、市值41萬元的冒牌手袋及冒牌手錶、27部釣魚機、少量攻擊性武器，檢獲總值120萬的物品。而O記則檢獲一批毒品及私煙、一個鐵蓮花、現金約64萬元、數十張假身份証或半製成品及大量賭博用具。

警員在尖沙咀重慶大廈附近一帶巡邏。（梁偉權攝）

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關黑社會活動及其收入來源。

警方一直致力打擊涉及三合會活動及相關罪行。對於訴諸暴力的非法行為，尤其涉及三合會組織的活動，警方絕對不會容忍，必定採取迅速而果斷的行動。