警東九龍打擊醉駕拘6人　警告10司機　涉事車輛包括保時捷和平治

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊上周五（9日）至今日（11日)在區內展開打擊「酒後駕駛」及相關違例駕駛事項行動，總共拘捕6名司機及向10名司機發出口頭警告。



根據警方提供圖片，涉事車輛包括保時捷、平治，以及福斯。（警方提供）

根據警方提供圖片，涉事車輛包括保時捷、平治，以及福斯。

警員上周五（9日）在崇信街發現一輛中型貨車搖擺不定，懷疑該中型貨車的司機酒後駕駛，遂上前截查，經初步調查，該名49歲姓徐本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。

根據警方提供圖片，涉事車輛包括保時捷、平治，以及福斯。（警方提供）

根據警方提供圖片，涉事車輛包括保時捷、平治，以及福斯。（警方提供）

警員昨日（10日）巡經太子道東拘捕一名32歲姓陳本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」，及後巡經彩虹道附近時拘捕2名年齡分別為60歲和40歲分別姓鄧及姓沈本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。

另外，警員今日（11日）在太子道東截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，車上一名25歲姓羅男司機涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛末有有效車輛」被捕，警員及後巡經彩虹道附近時，拘捕一名29歲姓黃本地女司機，涉嫌「酒後駕駛」。

根據警方提供圖片，涉事車輛包括保時捷、平治，以及福斯。（警方提供）

所有被捕司機已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。