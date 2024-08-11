天眼直擊｜啟鑽商場賊人趁店東開單不留神　擸走iPhone 15 ProMax

啟鑽商場出現「手機大盜」，向一間手機及電腦維修店出手，擸走店主價值逾萬元的iPhone 15 Pro Max。受害人林先生向《香港01》表示，上週二（6日）晚上7時許忙於為客人開單，埋首工作後發現櫃台桌面上的電話不翼而飛，透過Apple Watch及閉路電視方知道遭人「順手牽羊」偷走。林先生只好報案求助，惟賊人仍未落網，案件交由警方黃大仙區刑事科第6隊接手調查。



林先生翻查cctv，發現賊人為一名疑似拿著外賣的黑衣男子，他趁林先生工作間，偷偷將電話從支架上拿走，再若無其事地放到口袋內，得手後逃之夭夭。（讀者提供）

啟鑽商場一間手機及電腦維修店的店主林先生向《香港01》透露事發經過，指當時他因為替客人開單，期間向客人解答疑難埋首工作。開單過後欲用電話之際，發現本應放在左邊櫃台桌面支架上的私人電話不翼而飛。他即嘗試用Apple Watch的功能找回，惟出現失去連接字樣，當時心知「肯定俾人偷咗」。

林先生翻查閉路電視，發現賊人為一名拿著外賣袋的黑衣男子，他趁林先生工作間，偷偷將電話從支架上拿走，再若無其事地放到口袋內，得手後逃之夭夭。原來他在店舖一共逗留十多分鐘，期間進進出出，最終看準機會下手，林先生指對賊人無印象，店舖開張2個月，鄰近店舖亦無發生過類似事件。事件中林先生損失的iPhone 15 Pro Max價值約11500元，內有許多珍貴相片，希望警方盡快拘捕賊人。

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警方於上週二（6日）晚上7時許接獲報案，指啟鑽商場一名男子報案，指遭人偷走電話，案件列作盜竊案處理，案件交由警方黃大仙區刑事科第6隊接手調查。