大埔三門仔「火燒連環船」　兩魚排起火爆炸　火勢猛烈消防灌救

大埔三門仔發生火警，兩個魚排連環起火。周一（12日）凌晨3時半左右，消防接獲多個報案，指近三門仔碼頭對開一個魚排起火，並傳出爆炸聲。



消防接報派員先趕至現場岸邊，拖喉進行灌救；此外，消防船隻及水警小艇等亦先後趕至現場，協助射水救火。大約1個半小時後，附近另一個魚排疑被波及，亦起火焚燒。



現場為三門仔一個魚排，火勢相當猛烈。(李家傑攝)

就現場所見，上址兩個魚排火勢猛烈，烈火夾雜濃煙湧上半空。據了解，初步並無接獲傷亡報告。至於火警時傳出爆炸聲，不排除是魚排上有石油氣罐被燒毀所致。火警起因仍待消防調查。

就現場所見，魚排火勢猛烈，烈火夾雜濃煙湧上半空，可見魚排嚴重焚毀。(李家傑攝)

據悉，首先起火的為一個私人擁有的魚排，離岸約50米，大約1,000平方尺，旁邊泊有一兩艘舢舨；而被波及的另一個魚排，則相隔約10米，惟兩個魚排均嚴重焚毀。

被波及的魚排嚴重焚毀。(李家傑攝)

現場為三門仔一個魚排，火勢相當猛烈。(李家傑攝)

現場為三門仔一個魚排，火勢相當猛烈。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防在岸邊駁喉灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)

三門仔一個魚排半夜起火，消防及水警先後到場趕至協助灌救。(李家傑攝)