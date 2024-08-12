車CAM直擊｜屯門公路電單車跣胎釀5車撞　貨VAN圖切線走反撼巴士

今日（12日）上午接近9時，屯門公路（往九龍方向）近麗城花園發生5車串燒意外。電單車懷疑在行駛期間失控跣倒，後方的私家車及客貨車見狀停下，惟後方的九巴欲停下卻收掣不及，撞向前方兩車，在快線行駛的另一輛客貨車企圖切線離開時，反撼九巴車尾，事件造成10人受傷。



有車CAM片段紀錄事發一刻，電單車行駛期間突然跣倒，後方的黑色私家車見狀及時收掣，惟尾隨的紅色客貨車收掣不及撞向私家車。

電單車行駛期間突然跣倒。（車cam L（香港群組）/ Bosco Chu片段）

後方的黑色私家車見電單車跣倒及時收掣，惟尾隨的紅色客貨車收掣不及撞向私家車。（車cam L（香港群組）/Bosco Chu 片段）

另一車CAM片段顯示，九巴因前方交通意外打死火燈欲停下，惟原本在快線行駛的深藍色客貨車企圖切線離開時，懷疑收掣不及直撼九巴車尾，該客貨車車頭頓時變形損毀。片段最後可見，前方車輛連環撞尾，釀成5車「串燒」。

九巴因前方交通意外打燈欲停下。（車CAM特警片段）

後方的深藍色客貨車在分岔路口切線時懷疑收掣不及直撼九巴。（車CAM特警片段）

後方的深藍色客貨車在分岔路口切線時懷疑收掣不及直撼九巴。（車CAM特警片段）

九巴表示，今日上午近9時，九巴一輛59X線巴士駛至屯門公路近荃灣路時發生交通意外，5名乘客及一名車長受輕傷，九巴已派員慰問傷者。據初步了解，意外發生時有電單車倒地，令後方私家車突然剎停，隨後客貨車、巴士及另一輛客貨車與前方車輛發生意外，九巴會配合警方調查事件。

巴士車頭擋風玻璃碎裂，救援人員到場施援，救出被困的客貨車男乘客，全部傷者由救護車送往仁濟醫院治理。