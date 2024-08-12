新蒲崗兩車迎頭撞掃水馬　Tesla車頭盡毀　九巴車長及兩乘客共3傷

新蒲崗發生涉及Tesla和九巴的交通意外。今午（12日）3時許，一輛私家車在彩虹道近啟翔苑對開，與一輛九巴相撞。九巴車長及兩名乘客受傷，其中九巴車長頸痛及感頭暈，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。消息稱，Tesla疑越過對面線，迎頭撞向九巴。



從現場照片及影片見到，意外後Tesla車頭變形、頭冚摺起，緊貼九巴車頭；一名身穿T恤及短褲的男子，叉腰站在九巴旁邊了解；現場多個水馬則被撞毀，凌亂散落地上。警方正調查事件起因。

涉事Tesla與九巴相撞，掃毀多個水馬。（Sam Leung / 車cam L（香港群組））

九巴回覆查詢時表示，今午3時許，九巴一輛9號線巴士，沿彩虹道往旺角方向行駛。於新蒲崗四美街站離開時，反方向快線一輛私家車，突然撞向中間分隔水馬，再撞到巴士右方車頭，兩名乘客及巴士車長受傷，九巴已派員慰問傷者，會配合警方調查事件。

據悉事發時52歲姓蘇男車長駕駛九巴沿彩虹道往彩虹方向行駛；38歲姓蘇男子則駕駛Tesla，沿四美街行駛，欲右轉入彩虹道東行時，與九巴相撞。兩名司機酒精呼氣測試結果均為零度。警方正調查意外起因。

新蒲崗彩虹道一輛Tesla私家車與一輛九巴相撞，並掃毀多個水馬。（香港突發事故報料區fb/Alvin Ma）

受意外影響，彩虹道（往九龍城方向）近四美街的部分行車線現一度封閉，其後解封。

新蒲崗彩虹道一輛Tesla私家車與一輛九巴相撞，Tesla車頭盡毀。（馬路的事討論區fb/Bosco Chu）