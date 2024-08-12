港鐵調景嶺站男職員遭從後推倒掌摑　警查多處天眼一日後拘25歲男

警方表示，上周六（10日）早上接獲一名港鐵男職員報案，指在港鐵調景嶺站內工作期間，突然被一名男子從後推倒施襲，對方逃去無蹤。該名職員面、頸受傷，清醒被送往將軍澳醫院治理。警方經調查後於翌日拘捕涉案25歲男子。港鐵回覆《香港01》查詢表示，職員當時曾被推背部及掌摑。



上周六（10日）早上，港鐵調景嶺站一名男職員遭人從後推倒施襲，警方昨日（11日）拘捕一名25歲涉案男子。（資料圖片）

港鐵指出，根據紀錄，8月10日上午約10時33分，一名調景嶺站站員在車站大堂位置，感覺背部被推了一下，隨後見到一名男子在地上，站員立即上前了解情況。該名男子站起，並掌摑了站員一下，便跑離現場。站員感到臉及頸部位置疼痛，被送往將軍澳醫院治理，並於當日出院。事件已交由警方跟進。

將軍澳警區特遣隊人員立即展開深入調查，同時翻查港鐵站內外及附近閉路電視，昨日（11日）上午在彩明街拘捕一名姓林（25歲）本地男子，涉嫌「普通襲擊」。案件現交由將軍澳警區軍裝巡邏小隊第二隊跟進。

警方強調，高度重視及打擊暴力案件，並會調配軍裝及便裝人員在地鐵站內外加強巡邏，呼籲市民切勿以身試法。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，「普通襲擊」是嚴重罪行，一經定罪，可判處一年監禁。