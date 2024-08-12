女子Instagram交友誤墮「貴金屬」投資騙局　半個月痛失$288萬元

警方今個月接獲一名女子報案，指早前在Instagram收到陌生訊息，對方以交友為名展開對話，及後轉至WhatsApp繼續傾談，其間對方推介投資「貴金屬」圖利，並提供一個虛假貴金屬交易網站網址，指示女事主註冊戶口，並表示會向她分享投資心得。



女事主按該虛假網站的客戶服務主任指示下，多次將款項存入不同的個人銀行戶口。由於事主在虛假網站的賬戶內見到相關入賬記錄，故不虞有詐，直至試圖提款無果，始如夢初醒，但半個月內已損失288萬港元。

警方提醒，網上交友要謹慎，遇到對方介紹任何網上投資網站，可以在開源資料以域名（domain）搜尋工具，查核網站背景資料，例如域名創建日期、登記公司資料及註冊地區等。虛假網站一般壽命不會長久，假如域名創建日期是很接近，便需多加留意。而虛假網站亦可能虛構入賬及投資紀錄，目的是令受害人相信成功入賬及正在投資，從而繼續存入款項。

此外，轉數快「可疑帳號警示」（簡稱「高危警示」）覆蓋範圍，已延伸至一般網上銀行、電子錢包及銀行櫃枱轉賬，在公眾轉賬時提供更全面的防騙警示。即使在轉數時未有出現「高危警示」，也不代表一定安全。如見到警示，切勿過數。