退休男行山失蹤｜警方於大埔張屋地尋獲黃銘芳　清醒送院

60歲男子黃銘芳於本周一（12日）中午在大埔太和體育館與家人分開後失蹤，由於他曾表示有意到八仙嶺行山，家人擔心發生意外，報警及在網上發帖尋人。警方、消防及民間搜索隊「香港守望者服務團」連日來找尋，至今晨（14日）9時許傳來好消息，警方於大埔張屋地尋獲黃銘芳，他神智清醒，由救護車送往那打素醫院治理。



黃銘芳於大埔張屋地尋回，他神智清醒，由救護車送往那打素醫院治理。（黃學潤攝）

黃銘芳身高165厘米，體重150磅，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。最後露面時穿著白色短袖T恤、綠色長褲，白色波鞋及攜帶螢光綠色斜孭袋。案件現由警方失蹤人口調查組跟進。

黃銘芳最後露面時穿著白色短袖T恤及黑色長褲，攜帶綠色斜孭袋。

一名60歲男子黃銘芳周一（12日）與妻子分開後音訊全無。

黃銘芳妻子昨日向記者表示，她與丈夫於周一早上一同吃早餐，其間見他看着八仙嶺地圖，曾詢問是否欲前往。當時黃說：「睇下啫！」稍後黃太上班，二人在太和體育館前分開。下午1時半，兒子回家不見其蹤影，電話也聯絡不上。至晚上黃還沒有回家，黃太非常擔心，於是報警及網上發相找尋。

黃太續指，丈夫為退休人士，退休前在醫院工作，他患有地中海貧血症，病情不算嚴重，閒時與兒子結伴行山，強身健體。

民間搜索隊「香港守望者服務團」得悉黃失蹤，今日及昨天凌晨，也曾摸黑登山搜尋，惜沒有發現。消防員亦於昨日（13日）下午在三門仔附近集合，出動搜索；至今早則轉到達運道公廁外集合再度出動。

民間搜索隊「香港守望者服務團」連日凌晨上山搜索。（「香港守望者服務團」提供）

民間搜索隊「香港守望者服務團」連日凌晨上山搜索。（「香港守望者服務團」提供）

民間搜索隊「香港守望者服務團」周一凌晨在八仙嶺一帶尋人，惟未有發現。（「香港守望者服務團」提供）