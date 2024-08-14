警打擊盜竊騙案拘9人涉$15萬　3人用假學生證買iPad、電子筆斷正

中區警區於7月31至8月14日，展開代號「凌風」的執法行動，打擊盜竊及詐騙罪案，共偵破5宗案件，拘捕9人。警方表示，案中受害人共損失約15萬元。其中3名被捕人，今午在中環IFC商場，涉嫌使用假學生證及盜用他人身份證購買電子產品時，被警員揭發「斷正」拘捕。



行動中，警方檢獲平板電腦、電子筆、多張假學生證及手機等。（戴慧豐攝）

警方科技及財富調查組高級督察袁穎喬表示，中區警區人員今日在中環國際金融中心（IFC）商場，就有關行動進行巡邏，其間發現3名形跡可疑人士進入一間電子產品商店舖，其中一人透過手提電話，購兩部平板電腦及兩支電子筆，總值1.2萬元。人員隨即上前截查該3人，檢獲共16張假學生證、兩部手提電話、一張屬於他人的身份證，以及較早前購買的電子產品。

根據警方展示的證物，相信涉案的是蘋果iPad及Apple Pencil。

行動中，警方檢獲平板電腦、電子筆。（戴慧豐攝）

行動中，警方檢獲多張假學生證。（戴慧豐攝）

行動中，8男1女（18至25歲）被捕，其中兩人為非華裔，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」、「管有虛假文書」、「行駛虛假文書」及「管有他人身份證」等罪。

有疑犯涉嫌使用假學生證購買電子產品被捕。（戴慧豐攝）

行動中，警方檢獲多部手機。（戴慧豐攝）

警方提醒市民，切勿使用虛假證件或他人信用卡進行詐騙行為，有關行為有可能會涉及「詐騙」及「洗黑錢」罪，最高刑罰可達罰款500萬元及監禁14年。