車Cam｜屯門公路貨Van切線撞　鐵騎女倒地滾兩圈　網民斥罔顧人命

屯門公路前日（13日）發生交通意外，一輛印有多啦A夢公仔的電單車遭切線客貨車撞跌，鐵騎女倒地多處受傷。網上今日（15日）流傳事發時的車Cam影片，可見電單車一直沿屯門公路往屯門方向中線、隨車流前行，而涉事客貨車則由汀九橋支路轉入屯門公路左線。當駛出匯合線後，客貨車突然切線，右車身直撞向電單車。女鐵騎士未及反應，捱撞後連人帶車跌在快線，她繼而連滾兩圈，電單車則碎片四濺。幸駛至的私家車及時停下，未將她捲入車底。



屯門公路8月13日發生交通意外，一輛客貨車切線時撞跌一輛電單車。（網上影片截圖）

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影片流出後引起網民熱議，不解客貨車司機何以沒發現電單車，質疑他未有專心駕駛，「van佬無專心揸車」、「一係玩電話，一係講電話」、「出匯合線時已經係咁衝」、「26（電單車）一直係前面冇可能睇唔到」、「完全係盲眼，唔係盲點」、「 咁樣揸車簡直罔顧人命」。亦有人推斷客貨車司機當時切線的原因，「啱啱前面泥頭車匯合線過落貨車度，貨車佬可能未瞓醒，見到泥頭車cut（切）咗埋嚟，就即刻過隔離條線」。

50歲姓黃女鐵騎士在路上「磨薑」，經檢查後初步鎖骨骨折、手腳多處受傷，部分傷口極深，即場接受救護員包紮後，戴上頸箍送瑪嘉烈醫院救治。網民看過撞車經過後，估計女鐵騎士傷勢不輕，「痛呀，咁磨法之後沖涼都好痛，有排恢復！」

有網民則留意到後方私家車及時停車，大讚﹕「行緊快線都收得切，證明好專心揸車，值得一讚。」

屯門公路有電單車疑遭切線客貨車撞到，女鐵騎士倒地多處受傷，有熱心市民上前協助她處理傷勢，救護員其後趕至接手。（林振華攝）

事發於周二（13日）約3時33分，一輛電單車沿屯門公路駛往屯門方向，途至青朗公路附近位置時，遭一輛由56歲姓香男子駕駛、懷疑準備切線的客貨車撞到。50歲姓黃女鐵騎士鎖骨骨折、手腳多處受傷，部分傷口極深，即場接受救護員包紮後，戴上頸箍送瑪嘉烈醫院救治。

現場消息指，客貨車當時擬由左線切往中線，司機疑未有察覺電單車在旁，導致客貨車車身撞到電單車左邊。據了解，尾隨的私家車司機停車了解並協助攔車，以免鐵騎士再被其他車撞到，亦有途經的熱心市民為鐵騎士治理傷勢。

女鐵騎士倒地多處受傷，有熱心市民上前協助她處理傷勢，救護員其後趕至接手，客貨車司機（左一）亦在場了解。（林振華攝）

女鐵騎士多處受傷，即場接受救護員治理及送院。（林振華攝）

現場所見，女鐵騎士手腳多處擦傷，部分傷口極深，她接受救護員治理時表情痛苦。其波鞋甩脫在地，鞋邊亦明顯見到磨至破損。至於她駕駛的黃色電單車，車尾箱上沾有血跡，車身的「多啦A夢」圖案更磨至「毀容」。涉事客貨車司機位車門有輕微凹陷及刮花，司機在場接受警員調查。

屯門公路有電單車疑遭切線客貨車撞到，女鐵騎士倒地多處受傷，波鞋甩脫在地，有熱心市民上前協助她處理傷勢，救護員其後趕至接手，客貨車司機（右二）亦在場了解。（林振華攝）