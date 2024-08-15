堅尼地城車禍︱3歲女童不治　電車公司稱感難過　車長已停職助查

今日（15日）早上，西環德輔道西堅尼地城游泳池對開發生致命車禍，一名66歲外公偕兩名孫女及印傭於行人過路處過馬路，其間被一輛電車撞倒及捲入車底，4人俱傷，外公頭部重創、3歲女童傷重亡，另兩人輕傷。消息指，事發時行人過路處為紅燈。香港電車公司回覆《香港01》表示，公司仝人深感難過，並向傷者及女童家屬致以最深切慰問。涉事車長入職逾4年，沒有不良駕駛紀錄，他現已暫停職務，並協助警方調查。



男傷者被困電車底，有途人為他打傘。（網上圖片）

香港電車公司表示，據初步了解，涉事電車東行往跑馬地總站的電車（編號38），當時按正常操作，於今日上午約10時45分駛至堅尼地城游泳池對開近皇后大道西時，撞到4名橫過馬路的途人，包括一名男士，一名外籍女傭及兩名小童。車長在煞停電車後，下車了解途人情況，發現該名男士及1名小童受困車底，並即時報警。

4名傷者隨即送院救治，其中1名女童送院後不治，兩人需留醫接受治療，該名外籍女傭則受輕傷毋須留院。電車上沒有人受傷。

電單車公司續稱，涉事車長入職4年9個月，期間沒有不良駕駛紀錄。事發時為今天第三轉行程，現已暫停職務，並協助警方調查，事故原因仍有待調查。涉事路段於上午11時50分恢復正常服務，公司現正全力配合警方的調查。

女童右前額貼有膠布，胸前有小量血迹，由同行女傭陪伴照顧。（讀者提供）

大批消防員在場拯救。

大批消防員在場拯救。

涉事為一輛東行電車。（黃偉民攝）

電車司機被帶上警車待查。（黃偉民攝）

交通警事後在現場度尺調查。

女童父母到醫院認屍

