警全港打擊罪惡行動　搜查160間娛樂場所高調查牌　共拘153人

警方在全港展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，其中有組織罪案及三合會調查科、西九龍總區反黑組，以及機動部隊，一行50多人本周四（15日）晚上10時許前往兩間砵蘭街兩間麻雀館進行查牌，探員在旺角砵蘭街完成行動後，稍後改到尖沙咀一帶的娛樂場所查牌，警員在整個行動中拘捕153人。



多名警員前往旺角兩間麻雀館進行查牌。（羅日昇攝）

警方表示，為了響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2024」，有組織罪案及三合會調查科聯同各總區、警區及機動部隊人員昨日（15日）進行全港性的「犁庭掃穴」行動，突擊搜查約160間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室，進行拘捕及大規模掃蕩，以打擊有組織犯罪活動，堵截犯份子的收入來源。

多名警員前往旺角兩間麻雀館進行查牌。（羅日昇攝）

行動中，警員拘捕66名本地男子、18名本地女子、8名內地男子、55名內地女子、3名非華裔男子、2名外籍男子及1名外籍女子，年齡介乎16歲至74歲，涉嫌「自稱三合會成員」、「傷人」、「毆鬥」、「藏有攻擊性武器」、「藏有危險藥物」、「經營賭博場所、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「刑事毀壞」、「以欺騙手段取得財產」等。

多名警員前往旺角兩間麻雀館進行查牌。（羅日昇攝）

多名警員前往旺角兩間麻雀館進行查牌。（羅日昇攝）

警員在行動中檢獲9部釣魚機、3枝伸縮警棍、約1.5萬元現金及約20克懷疑冰毒等，行動中檢獲的毒品總市值約1.3萬元。

警方行動仍在進行中，警方重申，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，絕不姑息任何黑社會非法活動。警方會繼續以情報為主導，全力打擊黑社會活動及其收入來源。

多名警員進行全港性的「犁庭掃穴」行動。（警方提供）

多名警員進行全港性的「犁庭掃穴」行動。（警方提供）

多名警員進行全港性的「犁庭掃穴」行動。（警方提供）

據了解，涉案3名非華裔男子來自巴基斯坦，2人持「行街紙」，1人持本港身份證，涉案2名外籍男子分別來自馬來西亞和越南，持有護照和「行街紙」，該名涉案外籍女子來自印尼，持本港身份證，全部涉案內地男女持雙程證。