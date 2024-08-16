有片｜5野豬列隊過屯門公路　遇車輛亡命狂奔　網民﹕好彩收得切

有駕駛人士今日（16日）下午1時許，將一段車cam影片上傳至facebook「屯門公路塞車關注組」，可見片段拍攝於日間時份，當時車輛沿屯門公路向九龍方向而行，駛至近嘉龍村時，突然有5隻大小相若的野豬，從左邊山坡草叢跳出來，橫越限速80公里、共4條行車線的屯門公路。上傳影片的駕駛人士當時駕車高速行駛，驚見5隻野豬「橫行霸道」，即時減速停車，幸未撞及任何野豬，但走在最後的野豬被車輛嚇至亡命狂奔。上片者留言笑稱﹕「嚇親你係我唔啱。」



他回覆網民時指，驚見野豬衝出馬路時差點來不及反應，「以為佢地會淆底縮返入去。點知佢話之你。」幸好沒有撞及野豬，「我都唔想撞到佢地。好彩習慣早開車。當時車唔多。我都驚後面撞埋黎」。

走在最後的野豬被車輛嚇至亡命狂奔。（網民Lee Wai上傳至屯門公路塞車關注組）

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不少網民向他道謝，「好彩收得切，多謝樓主（上傳影片者）」、「樓主好技術。祝你平安」。有人則指在屯門公路甚少見到野豬出沒，呼籲駕駛人士要多加留神，「哇...... 一家大少喎！ 跑過對面都無用啦！揸車要小心啲」、「係喎好少見野豬喎，冇嘢食走咗過嚟搵食呀」、「要加番個，豬出没！注意」。

屯門公路去年曾現野豬蹤影

屯門公路過往亦曾有野豬出沒，去年5月，便一輛私家車沿屯門公路快線往屯門方向而行，其間一頭野豬橫越往荃灣方向的行車線後，跳上路中石壆，再闖進私家車前方。私家車司機見狀急扭軚，成功避過野豬。其他角度的影片則見，野豬僥倖避過一劫後，再安全躲過其他車，橫越三線並躲進路邊草叢，不知所終。事後司機將車Cam影片上傳至社交平台，呼籲駕駛人士「要小心有野豬橫過馬路」。

▼2023年5月，野豬闖屯門公路▼

