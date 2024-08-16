猜猜我是誰｜4長者失$53萬棺材本　警拘16歲少年　譴責手法卑劣

「猜猜我是誰」騙案頻生，再有多名長者「中招」。今年7月，4名市民（68至87歲）分別接獲來電，對方冒認是他們的兒子，聲稱因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。4人均因擔心家人安危，情急之下答允；同日即有人假扮是他們兒子的朋友，上門收錢。直至其他家人得悉後，始知受騙，報警處理。



新界南總區刑事總部接手跟進，翻查大量閉路電視及深入調查後，昨日（15日）成功鎖定一名負責上門收錢的16歲本地少年，並在天水圍區將其拘捕，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」，正被扣查。警方相信他為詐騙集團的前線骨幹成員，為收取回報而行騙，他涉及上述4宗騙案，涉款達53萬元。警方表示，案件仍在進行中，正追查犯罪集團的其他成員。

警方強調，十分關注「猜猜我是誰」騙案，並一直採取積極的執法行動打擊。警方留意到，上述4名受害人均為基層長者，案中損失的金錢是他們的畢生積蓄，本應用作退休生活開支。犯罪集團利用長者擔心家屬安危的特點，騙取長者大量金錢，手法極之卑劣。集團亦以金錢利誘，招攬青年人成為前線成員，為達到目的，不惜犧牲青年人的前途。

警方呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方亦呼籲年青人，切勿因搵快錢或受朋輩影響，而參與犯罪活動。「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，跟據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。