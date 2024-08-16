寶蓮寺棄狗｜網傳員工膠袋笠頭遺棄兩狗　寺方：接獲投訴現正尋狗

網上瘋傳大嶼山寶蓮禪寺發生棄狗事件，據悉兩狗隻疑被職員用膠袋笠頭，駕車運往後山棄置。寺方今午（16日）在facebook專頁發帖，表示已接獲投訴，指有員工將昂坪範圍兩隻狗隻，帶離昂坪遺棄；寺方已即時查問涉事員工，並安排人員前往相關地點尋狗，亦在附近一帶張貼尋犬啟事，但暫時未有發現。



寺方人員向《香港01》透露，負責人及職員等均有外出尋狗，現階段首要任務是尋回狗隻，至於如何處理涉事員工，暫時未有定案。

寶蓮禪寺指已接獲投訴，並已派員尋狗。（facebook「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」）

根據寺方的圖片可見，兩隻狗狗分別名為「大妹（Dai Mui）」及「細妹（Sai Mui）」。寶蓮禪寺在帖文中續指，佛教以慈悲為懷，寺方一直善待昂坪流浪狗隻，為狗隻提供基本休息場所、安排絕育、打防疫針及一般醫療等。在得悉事件後，寺方已即時查問涉事員工，並安排人員前往涉事地點（深屈路轉入延慶寺路口）尋找狗隻，但暫未能尋獲兩狗，已在附近一帶張貼尋犬啟事，及持續安排人員尋找，期望盡快接回狗隻照料。

網上多個群組流傳消息，指本周二（8月13日），兩隻狗女疑被寶蓮禪寺廚工用膠袋笠頭，駕車運往後山棄置，呼籲市民留意。事件在網上引發熱議，亦有不少義工知悉事件後自發尋狗。

寶蓮禪寺發出尋犬啟事。（facebook「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」）