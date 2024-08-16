控煙辦放蛇打撃非法吸水煙　尖沙咀諾士佛臺酒吧13人收告票

衛生署控煙辦今晚（16日）展開行動，打擊在禁煙區非法吸用水煙，派出探員喬裝顧客，在尖沙咀咀諾士佛臺一間酒吧視察，揭發有職員向顧客提供水煙服務。



人員趁時機成熟時表露身份，向11名非法在室內吸食水煙的顧客發出告票，同時向酒吧持牌人及一名負責以水煙招待客人的男職員，發出共兩張告票，兩人涉嫌協助或教唆他人在處所的禁煙區內吸食水煙。

行動中，控煙辦檢走5部水煙機及煙膏。（梁偉權攝）

行動中，人員檢走5部水煙機及煙膏。由於涉事店鋪有分室外與室內範圍，人員沒有向在室外吸食水煙的顧客發出告票。

控煙辦向11名非法在室內吸食水煙的顧客發出告票，同時向酒吧持牌人及一名負責以水煙招待客人的男職員，發出2張協助或教唆他人在處所的禁煙區內吸食水煙的告票。（梁偉權攝）

據了解，控煙酒辦的調查仍在進行中，並會考慮向涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（《條例》）和《刑事訴訟程序條例》（第221章）協助及教唆吸煙罪行的酒吧或食肆經營者作出檢控。

控煙辦派出探員喬裝顧客，掃發尖沙咀諾士佛臺一酒吧非法提供水煙服務。（梁偉權攝）

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何煙草產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對銷售和推廣煙草產品的限制。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

行動中，控煙辦檢走5部水煙機及煙膏。（梁偉權攝）

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。衞生署發言人呼籲酒吧／食肆負責人和場所管理人切勿協助任何人觸犯禁煙規定，或在禁煙區內向顧客提供水煙器具和煙草以作吸用。

涉事酒吧位於尖沙咀咀諾士佛臺。（梁偉權攝）