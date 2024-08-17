有片｜野豬闖停車場企圖追咬人　途人籲逃走　終難逃劫數人道毀滅

一隻野豬於今日（17日）上午10時許黃色暴雨期間，走入香港仔海傍道3號逸港居地下的停車場內，其間野豬四圍跑，更曾追咬在場人士不果，職員於是報警。有熱心人擔心野豬被捉走後會被人道毀滅，好言相勸野豬「快啲出去海皮，乖啦，唔好畀人捉」。惟野豬最終劫數難逃，被漁護署人員捕獲後人道毀滅。



小野豬在停車場內四處走。

漁護署回覆《香港01》查詢表示，署方今早接獲警方轉介，指香港仔一處停車場發現一頭野豬。該署隨即派員到場跟進，發現一頭野豬。牠為成年雌性，體長約1米，重約40公斤。考慮到野豬在市區出沒可能對公眾安全構成威脅，漁護署遂將其捕獲並進行人道處理。

小野豬走到停車場一角落。

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現場是香港仔海傍道3號逸港居地下的停車場，野豬約1米長，身形略為瘦弱。消息稱，野豬曾追咬停車場內3名職員，幸沒有咬到。

有熱心人擔心野豬安危：「叫佢（野豬）出去海皮吖，陰功！畀差人捉呢，就乜嘢喇，（人道）毀滅呀！」另一名女子立即對野豬說：「呀豬豬，去海皮，快啲出去海皮，出去海皮，乖啦！出去海皮，唔好畀人捉。」語重深長。野豬當然沒有聽懂，只是在場遊走，其間更在場便溺。

停車場職員在場戒備。

警方接報到場，手持長盾戒備，又用大型垃圾桶將野豬圍住。至中午12時許，漁護署人員到場，先拉開圍網以防野豬逃脫，再設法將牠捉住。至1點半左右，成功將牠制服抬走。

小野豬在停車場內徘徊。

小野豬在停車場內徘徊。

小野豬隨處便溺。