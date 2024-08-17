少年警訊成立50周年辦夏令營　鄧炳強勉勵青少年持續裝備自己

政務司司長陳國基、保安局局長暨少年警訊總名譽會長鄧炳強、警務處處長暨少年警訊副總名譽會長蕭澤頤及警務處助理處長（公共關係）暨少年警訊中央諮詢委員會主席陳思達，今日（17日）到八鄉少訊中心主持「少年警訊夏令營2024」開展禮。鄧炳強致辭時指少訊舉辦的活動創新求變，勉勵青少年持續裝備自己。



鄧炳強指，今年是少年警訊成立50周年的里程碑，他回顧過去自己由參與者的少訊會員身份，經過不同階段，到現時促進者的少訊總名譽會長身份，與少訊一路前行。

他又表示少訊近年的活動加入了不少認識祖國歷史文化的元素，亦很高興少訊響應國家提出發展「新質生產力」，創新求變，為青少年舉辦更多與科技相關的活動，培養他們的防罪意識和創新思維。他勉勵青少年不負國家所望，努力學習，持續裝備自己。

陳思達則表示，少訊一直舉辦各式各樣活動，培育會員的領導才能。他指少訊在今年暑假已經舉辦近30個交流團，讓超過1,000名會員到內地多個城市進行交流活動。他又感謝少年警訊中央諮詢委員會委員、各區少年警訊名譽會長及社會各界人士的熱心支持，希望繼續攜手合作，培養更多傑出的「青年領袖，滅罪伙伴」。

「少年警訊夏令營」透過多元化的活動訓練，向青少年宣揚滅罪信息，並協助他們建立正向價值觀，提升他們的韌性、團隊精神和領導才能。今年夏令營的活動包括融合警務知識及調查元素的競技比賽和歷奇鍛鍊，逾220名會員參加。訓練營由以往的兩日一夜增至四日三夜，讓參加者有更多機會互相認識及體驗學習。