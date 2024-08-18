九龍灣站少年闖港鐵列車駕駛室打開緊急出口　再經車門及月台離開

一名少年懷疑在乘搭港鐵惡作劇打開緊急出口，導致觀塘綫往調景嶺的尾班車停駛，乘客需要自行想辦法回家。港鐵回覆《香港01》指，翻查閉路電視，確認有乘客由車廂內自行打開通往車尾駕駛室，並推開車尾緊急出口斜道後，與其他乘客一同經車門及月台幕門離開車廂。



據了解，目擊者見到該少年獨自乘火車，打開駕駛室門和緊急出口後就逃到月台上。閉路電視拍攝到少年在月台乘自動扶梯前往商場方向，最後經由B出口離開九龍灣港鐵站。

九龍灣地鐵站有一名男子突然打開緊急逃生出口，之後行蹤不明，導致觀塘綫調景嶺至九龍灣站所有列車停駛。（讀者提供圖片）

港鐵回覆指，今日（8月18日）凌晨約1時02分，一列往調景嶺方向的觀塘綫尾班列車（以調景嶺為終點站），駛到九龍灣站時，車長收到車尾駕駛室及緊急出口斜道打開的警報，職員上車查看並確認有關情況。

車務控制中心隨即就事件報警，並按既定程序即時暫停列車駛進九龍灣站，職員亦到場檢查路軌範圍，確保沒有乘客逗留。處理事件期間，觀塘綫由彩虹往調景嶺段列車服務暫停。期間，職員協助受影響乘客乘搭其他交通工具離開。

公司其後翻查閉路電視，確認有乘客由車廂內自行打開通往車尾駕駛室，並推開車尾緊急出口斜道後，與其他乘客一同經車門及月台幕門離開車廂。

港鐵九龍灣站少年疑打開逃生門逃去無蹤。（讀者提供）

港鐵呼籲車廂內的緊急出口斜道，只限於緊急情況及在港鐵職員或緊急救援人員指示下使用。除非緊急情況，乘客切勿自行打開緊急出口斜道，有關行為違反「香港鐵路附例」，最高可被罰款$5000。

警方表示今日（18日）凌晨1時09分接獲九龍灣站職員報案，指一輛由黃埔開至調景嶺的尾班車懷疑有乘客進行惡作劇，打開緊急逃生出口及駕駛室。

之後男子疑經緊急逃生門離開，再利用電梯逃走。警方接報後到場搜索，惟未發現涉案男子。案件列作違反香港鐵路附例處理，正追緝一名年約16至18歲的金髮少年，當時身穿黑衫、黑褲、黑拖鞋。