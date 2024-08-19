屯門私家車剷逾百米輕鐵路軌　擱安定站月台前　司機蹤杳疑涉偷車

屯門發生私家車剷入輕鐵路軌事件。周一（19日）凌晨1時半左右，警方接獲輕鐵職員報案，指發現一輛私家車，停在安定站一個月台對開路軌上。翻查天眼後，得悉有1男1女棄車逃離現場。大約凌晨4時，輕鐵人員利用軌路兩用工程車，將涉事私家車拖走。據了解，警方刑事調查隊人員調查後，懷疑事件涉及偷車，正追查在逃司機及乘客下落，暫未有人被捕。



涉事私家車擱在安定站輕鐵路軌上。(李家傑攝)

警員接報到場調查，發現路軌上的確有一輛私家車，但車上或附近未能尋獲司機。該車未有明顯損毀，但車底架「擱淺」在路軌上，未能繼續行駛。私家車所處位置，距離最近的路軌與馬路交界位，最少也有100米以上，換句話說，該車至少沿路軌行了約百米始擱在上址。

據了解，職員查看閉路電視片段後，疑較早時有1男1女於車上離開。警方正尋找車主協助調查。據了解，事件疑涉偷車，刑事調查隊人員接手跟進。

涉事私家車擱在安定站輕鐵路軌上。(李家傑攝)

警方將案件列「求警協助」處理。輕鐵亦派出軌路兩用的工程拖車到場，並於凌晨4時左右將車拖走。由於事件發生時已為半夜時分，輕鐵早已收車，故未有影響列車服務，惟阻礙了一列正在回廠途中的輕鐵列車。此外，輕鐵工程人員亦即時檢查路軌，以防路軌有損傷可即時維修。

私家車被拖走後，可見涉事路軌中間設有兩段鐵軌，疑因此卡住私家車的底盤。

私家車由輕鐵工程車拖走。(李家傑攝)

私家車由輕鐵工程車拖走。(李家傑攝)

私家車由輕鐵工程車拖走。(李家傑攝)

私家車由輕鐵工程車拖走。可見私家車懷疑被路軌中間的兩條鐵軌卡住。(李家傑攝)

涉事私家車擱在安定站輕鐵路軌上。(李家傑攝)

輕鐵派出軌路兩用的工程車到場，正研究如何將私家車拖走。(李家傑攝)

輕鐵派出軌路兩用的工程車到場，正研究如何將私家車拖走。(李家傑攝)

私家車阻礙輕鐵路軌，有回廠列車受阻。。(李家傑攝)

私家車阻礙輕鐵路軌，有回廠列車受阻。。(李家傑攝)

私家車阻礙輕鐵路軌，有回廠列車受阻。。(李家傑攝)

港鐵工程人員正在檢查涉事路軌。(李家傑攝)

警員及輕鐵職員研究拖走涉事私家車事宜。(李家傑攝)